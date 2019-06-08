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Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya daha

ANKARA () - İspanya'da devam eden Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler 3 madalya daha kazandı. Türkiye'yi 97 kiloda temsil eden Feyzullah Aktürk altın, 57 kiloda Ahmet Duman gümüş, 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ise bronz...

Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya daha

ANKARA () - İspanya'da devam eden Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler 3 madalya daha kazandı. Türkiye'yi 97 kiloda temsil eden Feyzullah Aktürk altın, 57 kiloda Ahmet Duman gümüş, 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada milli güreşçiler toplam madalya sayısını 8'e çıkardı. Türkiye'yi 97 kiloda temsil eden Feyzullah Aktürk, Moldovalı Radu Lefter'i tuşla yenerek altın madalya kazandı. 57 kiloda Ahmet Duman, finalde karşılaştığı Rus rakibi Nachyn Mongush'a ilk devresini 6-4 önde kapattığı müsabakada 9-7 yenilerek gümüş madalyada kaldı. 70 kiloda temsilcimiz Ömer Faruk Çayır ise Azerbaycanlı Elmar Kazimov'u 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Böylece Türkiye grekoromende 2 altın, bir bronz madalya ve kadınlarda 2 gümüş madalya kazandı. Serbest stilde ise bir altın, bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam 3 altın, 3 gümüş, 2 bronzla 8 madalya kazandı.
Yarın Abdülvasi Balta altın, Hamza Alaca bronz madalya için mindere çıkacak. Paşa Ekrem Karabulut ise bronz madalya için repesajda Moldovalı rakibi Viktor Gavriluta ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

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