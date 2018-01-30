Gençler Atatürk Kupası 4 Şubat'ta Nürnberg'de düzenlenecek

Turnuvaya 8 takım katılıyor

Taner TÜZÜN / NÜRNBERG,()

Almanya'daki Türk Toplumu ve özellikle gençler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile ülkemizle bağlarının pekiştirilmesi yönünde spor alanındaki etkinliklerden de faydalanılabilmesi amacıyla geçmiş dönemde Berlin Büyükelçiliğimizin himayesinde ve Başkonsolosluklarımızın katkılarıyla 1977-2008 yılları arasında her yıl düzenlenmiş olan Atatürk Kupası organizasyonunun 2018 yılında "Gençler Atatürk Kupası Kapalı Salon Futbol Turnuvası" adı altında yeniden canlandırıldı.

Bu kapsamda, 4 Şubat 2018 Pazar günü saat 10.30'dan itibaren "Nürnberg,Johann-Pachelbel-Realschule"ye ait kapalı spor salonunda gerçekleştirilecek Nürnberg eleme maçları yapılacak

TURNUVAYA KATILACAK TAKIMLAR ŞÖYLE:

Çağrıspor SV, Nürnberg Eyüp Sultan SV, Nürnberg FV Fatihspor 2012 e.V., Karlstadt FV Türkgücü e.V, Schweinfurt SV Türkgücü, Neustadt Türkspor, Nürnberg Türk SV, Röthenbach Vatanspor Kulmbach

(FOTOĞRAFLI)

