Genç tekvandoculardan ilk gün 2 gümüş madalya

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

İSTANBUL /

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde bayanlar 42 kiloda Emine Göğebakan ve erkekler 48 kiloda Görkem Polat, gümüş madalya kazandı.

Tunus'un Hammamet şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası ilk gün müsabakalarıyla başladı. Yüze yakın ülkeden 946 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde Türkiye adına 4 sporcu mücadele etti.

Bayanlar 42 kiloda Emine Göğebakan ve erkekler 48 kiloda Görkem Polat, rakiplerini mağlup ederek finale kadar yükseldiler. İki sporcu da finalde Güney Koreli rakiplerine mağlup olarak Dünya 2'ncisi oldu.

İlk gün mücadele eden diğer milli sporculardan bayanlar 44 kiloda Vildan Kılıç ve erkekler 45 kiloda Server Balaban madalyaya uzanamayarak veda ettiler. Şampiyonanın ikinci gününde bayanlar 46 kiloda İklima Betül Karakuş, 49 kiloda Elif Ilgın Öztabak ile erkekler 51 kiloda Ömer Yasin Orhan ve 55 kiloda Kemal Külük madalya mücadelesi verecek.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN MİLLİ TEKVANDOCULARA TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gümüş madalya kazanan milli sporcular Görkem Polat ve Emine Göğebakan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tunus'un Hammamet kentinde düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan erkekler 48 kiloda Görkem Polat ve kızlar 42 kiloda Emine Göğebakan'ı kutluyorum. Genç kardeşlerimin bundan sonraki organizasyonlarda şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Uluslar arası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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