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Genç tekvandocular altın madalya için tatamiye çıktılar

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()  Antalya'da düzenlenen Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda, 71 ilden 780'i kadın bin 840 sporcu altın madalya hedefiyle mücadele ediyor. Geçen ay yaşamını yitiren milli takım eski antrenörlerinden...

Genç tekvandocular altın madalya için tatamiye çıktılar

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () 

Antalya'da düzenlenen Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda, 71 ilden 780'i kadın bin 840 sporcu altın madalya hedefiyle mücadele ediyor.
Geçen ay yaşamını yitiren milli takım eski antrenörlerinden Hasan Taştan'ın adının verildiği Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Antalya Spor Salonu'nda devam ediyor. Sporcular, yaş gruplarına göre 10 kategoride madalya kazanma amacıyla tatamiye çıkacak. 
Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, genç sporculara arkadaşlarını spora yönlendirmesi çağrısı yaptı. Sporculara kötü alışkanlıklara karşı sporun önemini anlatan Şahin, gençlere uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmayı hedeflemeleri gerektiğini söyledi. Federasyon olarak 14 yıldır önemli başarılara imza attıklarını anlatan Şahin, "2017 yılında Türkiye Tekvando Federasyonu olarak büyük başarılara imza attık. 2018 yılında gençlerde önemli şampiyonalarımız var. Avrupa, dünya şampiyonası, gençlik olimpiyatları var. Gençlerimizle önemli başarılar kazanıp, bu şampiyonalarda madalya hedefliyoruz. Tecrübemizin artması için maçlar yapmanız lazım. Yenildiğinize üzülmeyin. Oynayacağınız maçlar size özgüven kazandıracaktır" dedi.
14 Ocak'ta sona erecek şampiyonada başarılı olan sporcular, milli takım kampına katılma hakkı kazanacak.

(FOTOĞRAFLI)

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