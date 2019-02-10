Genç taekwondoculardan 14 kota

İSTANBUL,()

Taekwondo WT Başkanlık Kupası'nın 4'üncü gününde Türk taekwondocular 12 madalya kazandı.

Antalya'da 66 ülkeden 2094 sporcunun mücadele ettiği 4'üncü WT Başkanlık Kupası heyecanı 4'üncü gün müsabakalarıyla devam etti. Genç erkekler kategorisinde mücadeleler yapılırken, 801 sporcunun mücadele ettiği zorlu mücadeleler sonunda Türk sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Aynı zamanda kota müsabakası özelliği taşıyan kupada madalya kazanan 12 sporcu, 2019 Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonasına katılmak için ekstra kota kazandı. Türkiye, 3'üncü gün müsabakalarında genç bayanlarda 2 kota daha kazanmıştı.

Avrupa Taekwondo Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Taekwondo Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, alınan sonuçların yaptıkları doğru işlerin teyidi olduğunu söyledi. Sağırkaya, "Burada çok zorlu mücadeleler yapılıyor. Türk sporcuların aldığı sonuçlar federasyonumuzun ne kadar doğru adımlar attığını gösteriyor. Türk taekwondosu doğru adımlarının karşılığını bundan önceki olimpiyat oyunlarında olduğu gibi başta 2020 olmak üzere önümüzdeki olimpiyatlarda da almaya devam edecek ve ülkesini gururlandıracak" ifadelerini kullandı.

Toplam 6 gün sürecek 4'üncü WT Başkanlık Kupası beşinci gününde büyük bayanlar kategorilerindeki müsabakalarla devam edecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılım yolunda önem taşıyan müsabakalarda iddialı Türk taekwondocular tatamiye çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maçlardan detay görüntüler

- Ali Sağırkaya'nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

