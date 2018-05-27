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Genç sporcu Özlem Becerek, disk atmada rekorunu geliştirdi

ESKİŞEHİR / Disk atmada üst üste kırdığı rekorlarla adından söz ettiren genç yetenek Özlem Becerek, iki hafta önce kırdığı Türkiye U18 rekorunu 82 santimetre daha geliştirerek 52.75'e yükseltti. Eskişehir'de yapılan Olimpik deneme...

Genç sporcu Özlem Becerek, disk atmada rekorunu geliştirdi

ESKİŞEHİR /

Disk atmada üst üste kırdığı rekorlarla adından söz ettiren genç yetenek Özlem Becerek, iki hafta önce kırdığı Türkiye U18 rekorunu 82 santimetre daha geliştirerek 52.75'e yükseltti.
Eskişehir'de yapılan Olimpik deneme müsabakalarında Özlem Becerek'ten bir rekor daha geldi. 16 yaşındaki Becerek, böylece son altı ay içinde disk atmada dördüncü kez rekor yeniledi. Becerek, son olarak 13 Mayıs günü Trabzon'da 51.93'lük derecesiyle rekor kırmıştı.
Dilek Esmer'e ait eski disk atma U18 rekorunu Aralık ayında Antalya'da eline geçiren Becerek, ilk rekorundan bu yana 3.5 metreden fazla gelişim sağladı.
Özlem Becerek, bu derecesiyle kendi yaş grubunda dünya sıralamasında üçüncü, Avrupa sıralamasında ise birincilikte yer alıyor. Özlem, kendisinden üç yaş büyüklerin bulunduğu U20 Avrupa listesinde ise altıncı durumda.

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