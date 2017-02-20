Genç Karateciler Avrupa Üçüncüsü

Sofya () - 17-19 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılan 44. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda beş altın, üç gümüş, dört de bronz madalya kazanan Karate Milli Takımı, genel klasmanda üçüncü sırayı aldı.

Karatede yılın uluslararası düzeyde ilk önemli buluşması Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleşti. 17-19 Şubat tarihleri arasında yapılan organizasyonda 50 ülkeden 1186 sporcu mücadele etti. Şampiyonadaki başarılı performansı ile ülkemizi başarıyla temsil eden Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı, tüm kategorilerde mücadele verdiği organizasyonda 24 erkek, 21 bayan sporcuyla yer aldı.

Sofya'da bulunan Armeec Arena'da düzenlenen şampiyonada Türk karateciler muhteşem maçlara imza attı. Çıktıkları sekiz finalden beşini kazanan milli sporcular, beş altın, üç gümüş, dört bronz madalya ile şampiyonayı noktaladı.

Toplamda 12 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanı üçüncü sırada tamamlayarak takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu. Fransa, altı altın, dört gümüş, dört bronz madalya ile zirvenin sahibi olurken, altı altın, üç gümüş, dört bronz kazanan İtalya da ikinciliği elde etti.

"GELECEĞİMİZE GÜVENLE BAKIYORUZ"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, alınan başarılı sonuçlardan memnun olduğunu belirterek Türk karatesinin geleceğine güvenle baktıklarını ifade etti.

Alt yapıya her zaman önem verdiklerini aktaran Başkan Esat Delihasan, "Başarılı bir organizasyonu geride bıraktık. Kazandığımız beş altın, iki gümüş, dört bronz madalya ile takım halinde Avrupa üçüncüsü olduk. Burada elde ettiğimiz başarı ile alt yapımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Geleceğin yıldız adayları, Sofya'da beş kez İstiklal Marşımızı Avrupa'ya dinleterek bizleri gururlandırdı. Bu başarılara bakarak geleceğimizin güvende olduğunu bilmek bizleri sevindiriyor. Alt yapıya yaptığımız yatırımların bizlere başarı olarak dönmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmelerinde bulundu.

"Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve müsabakalarda başarıyla görev alan hakem arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diyen Başkan Esat Delihasan, en büyük hedeflerinin 25-29 Ekim'de İspanya'da yapılacak olan Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası olduğunu sözlerine ekledi.

Organizasyonda madalya kazanan sporcular şöyle:

ALTIN

Duhan Gümüş / Ümit Bay Kumite 70 kilo

Mehmet Batuhan Özdemir, Enes Özdemir, Kutluhan Duran / Ümit-Genç Kata Takımı

Umay Tokcan / 21 Yal Altı Bayan Kumite 50 Kilo

Eray Şamdan / 21 Yal Altı Bay Kumite 60 Kilo

Alparslan Yamanoğlu / 21 Yal Altı Bayn Kumite +84 Kilo

GÜMÜŞ

Duygu Yemenici / Genç Bayan Kumite 48 Kilo

Ayça Düzgel, Meryem Mazlum, Pınar Yalçıntekin / 21 Yaş Altı Bayan Takım Kata

Emre Vefa Göktaş, Yusuf Yağız Ücebakan, Cengizhan Koca / 21 Yaş Altı Bay Takım Kata

BRONZ

Fuat Demirel / Genç Bay Kumite 55 Kilo

Ömer Faruk Arslan / Genç Bay Kumite +76 Kilo

Dilara Bozan / 21 Yaş Altı Bayan Kata

Emre Vefa Göktaş / 21 Yaş Altı Bay Kata