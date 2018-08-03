Genç kalecinin babası konuştu: "Ben çocuğumu satılığa çıkartmadım"

Serhat YILMAZ / ADAPAZARI (Sakarya) () - Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Sakaryaspor'un 16 yaşındaki genç kalecisi Emircan Seçgin'in babası İbrahim Seçgin, kendisinin 250 bin TL istediği için transferin gerçekleşmediği iddialarına yanıt verdi.

Transfer görüşmesinin ayrıntılarını açıklayan Seçgin, "Galatasaray ile 2 seneyi aşkın bir süreç var, devamlı onlarla görüşmekteyiz. Bundan önceki ve şimdiki koordinatörlerle devamlı görüşüyoruz. Tanışmak için bizi çağırdılar ve İstanbul'a gittik. Daha sonra bazı pürüzler ortaya çıktı. Basında 250 bin TL imza parası istediğim yazıldı. Kesinlikle böyle bir şey yok. Maddi durumum düzgün olsa ben de çocuğumu bedavaya gönderirim. Yeter ki çocuğum Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi veya Beşiktaş gibi büyük kulüplerde oynasın. Sakaryaspor'un çocuğumun önünü açması çok güzel bir şey. Florya'ya gittikten sonra bizim menajerimiz Naci Bilgetürk vardı. O arkadaşla görüşmelerinde ben hiç para konusuna girmedim zaten. İlk başta Galatasaray 2 bin TL aylık teklif etti. Başka hiçbir şey yok. Ondan sonra 3 bin TL aylık teklif etti ve sonra yıllık 15 bin TL verelim dediler. Bizim menajerimiz de aylık 5 bin, yıllık ise 50 yada 100 bin TL dedi. Ama yıllık için diretmedik, sadece en azından aylık 5 bin olsun dedik. Kesinlikle basında yazılan 250 bin gibi rakamlar konuşulmadı bile” diye konuştu.

"BEN ÇOCUĞUMU SATILIĞA ÇIKARTMADIM"

Çocuğunun istikbali için Galatasaray'a gönderdiğini belirten baba Seçgin, "Ben çocuğumu satılığa çıkartmadım, çocuğumun istikbali için oraya veriyorum. Sadece benim emekli maaşım var, emekli bir insanım, dar gelirli bir insanım. Yani oraya gidip geleceğim, çocuğum için 5 bin TL aylık istedik. Profesyonelliğin gerektirdiği şekilde bir de bunun yanında yıllık vardır, o konuda da ‘farketmez’ dedik. Yani başka hiçbir şey yok. Galatasaray ile tüm parasal konularda menajer ilgilenmiştir" dedi.

"TEMASLAR DEVAM EDİYOR"

Galatasaray ile temasların devam ettiğini belirten baba Seçgin, "Galatasaray ile bana kalırsa temaslar hala devam ediyor. Bugün Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi aradı. Sayın Ekşi'ye olayları söyledim. Bana onlarla görüşeceğini söyledi. Neticede ne olur bilemem ama şu anda temaslar devam ediyor, bitmiş bir şey yok henüz" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR EV TEKLİF ETTİ"

Trabzonspor'dan da daha önce teklif geldiğini belirten baba Seçgin, "Galatasaray maçı ile oynanan hazırlık karşılaşmasının transfer ile kesinlikle alakası yok. Dediğim gibi Galatasaray Kulübü 2 senedir istiyor. ‘Hazırlık maçında görelim de alalım’ diye bir şey yok. Milletin dediği gibi Galatasaray hazırlık maçında 15 dakika oynadı ve ‘15 dakikada alalım’ diye bir şey söz konusu değil. Bu 2 senedir süren bir süreç. Daha önce Trabzonspor da zaten bize transfer teklifiyle gelmişti. Trabzon resmi teklifle geldiğinde Trabzon'da ev bile teklif edilmişti. Kiralık ev ve iş yeri teklif ettiler bana. Ama çocuğum ufak olduğundan dolayı Trabzon'a yollamadım. Bu sene çocuğum büyüdü ve İstanbul da yakın. Galatasaray da çok büyük bir kulüp olduğu için tercih ettik" ifadelerini kullandı.

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