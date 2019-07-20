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Genç kaleci Berke Özer, 1 yıllığına KVC Westerlo'da

İSTANBUL / Fenerbahçe Kulübü, genç kalecisi Berke Özer'in 1 yıllığına Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralandığını açıkladı.  Sarı-lacivertliler, transfer açıklamasında "Kalecimize başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. Öte...

Genç kaleci Berke Özer, 1 yıllığına KVC Westerlo'da

İSTANBUL /

Fenerbahçe Kulübü, genç kalecisi Berke Özer'in 1 yıllığına Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralandığını açıkladı. 
Sarı-lacivertliler, transfer açıklamasında "Kalecimize başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Hasan Çetinkaya'nın da 2'nci Başkan olarak görev aldığı Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo Kulübü, bir dönem Fenerbahçe ve Karabükspor formalarını da giyen Emmanuel Emenike'yi de kadrosuna kattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: *ARŞİV*
- Hasan Çetinkaya'nın görüntüleri
- Westerlo antrenman

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