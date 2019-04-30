Genç Kadınlar Buz Hokeyi Ligi tamamlandı

ANKARA, ()

2018-2019 sezonu Genç Kadınlar Buz Hokeyi Ligi sona erdi. Genç Ankaralılar Spor Kulübü, Buz Korsanları Spor Kulübü, Buz Adamlar Spor Kulübü, Narman Spor Kulübü ve Kayseri Spor AŞ'nin katıldığı ligi Genç Ankaralılar Spor Kulübü şampiyon olarak tamamladı.

Lig performansı ile belirlenen en değerli oyuncu ödülleri sahiplerini buldu. En değerli kaleci ödülünü Narmanspor'dan Tacinur Sıla Aydoğan, en değerli defans ödülünü Genç Ankaralılar SK'dan Ebrar Bilge Oğuz aldı. Ligin en değerli forvet ödülü ise Genç Ankaralılar Sk'dan Ayşe Koçak'a gitti. Kulüp bazında verilen en değerli oyuncu ödüllerini ise, Genç Ankaralılar Sk'dan Alara Breanne Cardwell, Buz Korsanları'nda Melisa Figenli, Buz Adam SK'dan Sidre Özer ve Narmanspor'dan Şeyda Zoroğlu aldı.

Ankara'da düzenlenen ödül törenine Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) Başkan Yardımcısı Burkay Altuntaş, Yönetim Kurulu Üyesi Turan Kaya ve kulüp temsilcileri katıldı.

TBHF Başkanı Halit Albayrak, buz hokeyinin giderek büyümesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Genç Kadınlar ligimizi tamamlamış bulunuyoruz, öncelikle bu kategoride katılım gösteren kulüplerimizi tebrik etmek istiyorum. Genç Kadınlar kategorisi çok yeni bir kategori. İnşallah önümüzdeki dönemlerde hem katılımcı sayımızı hem de sporcu sayımızı artırarak uluslararası platformlarda büyük başarıları kovalayacağız. Bu vesile ile şampiyon kulübümüz Genç Ankaralılar SK'yı, oyuncu ve teknik ekibini, dereceye giren tüm sporcu, antrenör ve idarecileri, tebrik ediyor, ligimizde görev yapan hakem arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



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