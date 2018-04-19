Genç kadın ve erkek judocular iki ayrı ülkede madalya kovalayacak

İSTANBUL /

Ümit Milli kadın ve erkek judo takımları, iki ayrı ülkede 21 - 25 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonlarda madalya sınavı verecek.

Kadın milliler Çekya'nın Teblice kentinde Avrupa Kupası'nda, erkek milliler ise Tunus'ta Afrika Kupası'nda mücadele edecek. Müsabakaların ardından milli takımlarımız, müsabakaların yapıldığı iki ülkede ortak antrenman çalışmasına katılacak.

Çekya'da Ay-yıldızlı judogileri giyecek Kadın Milli Takımı şu isimlerden oluştu:

40 Kg: Müberra Güneş, 44 Kg: Merve Azak, 48 Kg: Buketnur Karabulut, 52 Kg: Kübra Şenyayla, Eda Karademir, 57 Kg: Hasret Bozkurt, Habibe Afyonlu, Dilay Tekin, +70 Kg: Mine Kalender, Hilal Öztürk.

Tunus'ta tatamiye çıkacak Erkek Milli Takım'da yer alan isimler ise şöyle:

50 Kg: Emirhan Karahan, M. Ali Demirel, Soner Kumtaş, Berat Bahadır, 55 Kg: Abdülaziz Kara, 60 Kg: Salih Yıldız, 66 Kg: Umalt Demirel, 81 Kg: A. Burak Çuhadar, 90 Kg: F. Enes Acet, +90 Kg: Ö. Kemal Aydın, Çağrı Doğan.

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