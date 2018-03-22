Genç kadın ve erkek Judo Milli Takımları, Bosna Hersek'e gitti

İSTANBUL,()

Bosna Hersek'in Sarajevo kentinde, 24 - 25 Mart tarihlerinde yapılacak Avrupa Kupası müsabakalarında Türkiye, 18 kadın ve 19 erkek ile tatamide temsil edilecek. Milli takım kafilesi bugün karayoluyla Bosna Hersek'e hareket etti.

İlidza Spor Salonu'ndaki müsabakalara katılacak olan sporcuların isimleri ve yarışacakları kilolar şu şekilde:

24 MART CUMARTESİ

-Kadınlar-

44 Kg: Gamze Sayma, Bahar İnal, 48 Kg: Zeliha Cinci, Lyla Kafko, Özge Andıç, 52 Kg: Habibe Vardar, Çiçek Tatar, Kader Divan, 57 Kg: Şeyma Özerler, Buket Mercan

-Erkekler-

55 Kg: Oğuzhan Özışık, Ramazan Yılmaz, 60 Kg: Abdullah Özcan, Samet Kumtaş, 66 Kg: İbrahim Şimşek, Kadircan Çelik, Berat Kılıç, 73 Kg: Halil Çimen, Bayram Kandemir

25 MART PAZAR

-Kadınlar-

63 Kg: Minel Akdeniz, 70 Kg: Semanur Erdoğan, Burcu Aksoy, 78 Kg: Sıdıka Işık, Sümeyra Akçay, +78 Kg: Melike Tuzoğlu, Kübranur Esir, Büşra Çalışkan

-Erkekler-

81 Kg: Ahmet Çiftçi, Recep Çimen, Ata Tuncer, 90 Kg: Mert Şişmanlar, Can Güzel, Yunus Kılınç, 100 Kg: Emrullah Uçar, Mehmet Talay, +100 Kg: Hakan Akar, Furkan Güner

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