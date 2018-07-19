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Genç Judokalar Prag yolcusu

İSTANBUL,() Judo Genç Kadın ve Erkek Milli judokalar Çekya ve Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa kupalarına katılacak.  Judo Genç Kadın ve Erkek Milli takımı 21-22 Temmuz'da Çekya, 28-29 Temmuz'da ise Berlin'de düzenlenecek olan Avrupa...

Genç Judokalar Prag yolcusu

İSTANBUL,()

Judo Genç Kadın ve Erkek Milli judokalar Çekya ve Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa kupalarına katılacak. 
Judo Genç Kadın ve Erkek Milli takımı 21-22 Temmuz'da Çekya, 28-29 Temmuz'da ise Berlin'de düzenlenecek olan Avrupa kupalarında tatamiye çıkacak. Milli takım kafilesi yarın Prag'a hareket edecek. 
21-22 Temmuz tarihlerinde Prag'da düzenlenecek olan organizasyonda Türkiye'yi 10 kadın ve 6 erkek judoka temsil edecek. 39 ülkeden 173'ü kadın olmak üzere 493 judocunun yer alacağı müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek olan isimler şöyle:
KADINLAR: 44 Kg: Gamze Sayma, 48 Kg: Özge Andıç, Tuğçe Beder, 52 Kg: Habibe Vardar, 57 Kg: Buket Mercan, Şeyma Özerler, 63 Kg: Minel Akdeniz, 70 Kg: Semanur Erdoğan, 78 Kg: Sıdıka Işık, +78 Kg: Kübranur Esir.
ERKEKLER: 55 Kg: Oğuzhan Özışık, 60 Kg: Mihraç Akkuş, 81 Kg: M. Mustafa Koç, Ata Tuncer, 90 Kg: Mert Şişmanlar, +100 Kg: Furkan Güner.
Türkiye Judo Genç Kadın Milli Takımı daha sonra Prag'dan Almanya'ya geçecek ve Berlin'de yapılacak Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak. 28-29 Temmuz'da gerçekleşecek kupa maçlarında 34 ülkeden 218'i kadın olmak üzere 514 judoka kürsü mücadelesi verecek. Berlin'deki organizasyonda; 44 Kg: Gamze Sayma, 48 Kg: Özge Andıç, Tuğçe Beder, 52 Kg: Habibe Vardar, 57 Kg: Buket Mercan, Şeyma Özerler, 63 Kg: Minel Akdeniz, 70 Kg: Semanur Erdoğan, 78 Kg: Sıdıka Işık ve +78 Kg: Kübranur Esir tatamiye çıkacak.

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