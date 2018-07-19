Genç Judokalar Prag yolcusu

İSTANBUL,()

Judo Genç Kadın ve Erkek Milli judokalar Çekya ve Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa kupalarına katılacak.

Judo Genç Kadın ve Erkek Milli takımı 21-22 Temmuz'da Çekya, 28-29 Temmuz'da ise Berlin'de düzenlenecek olan Avrupa kupalarında tatamiye çıkacak. Milli takım kafilesi yarın Prag'a hareket edecek.

21-22 Temmuz tarihlerinde Prag'da düzenlenecek olan organizasyonda Türkiye'yi 10 kadın ve 6 erkek judoka temsil edecek. 39 ülkeden 173'ü kadın olmak üzere 493 judocunun yer alacağı müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek olan isimler şöyle:

KADINLAR: 44 Kg: Gamze Sayma, 48 Kg: Özge Andıç, Tuğçe Beder, 52 Kg: Habibe Vardar, 57 Kg: Buket Mercan, Şeyma Özerler, 63 Kg: Minel Akdeniz, 70 Kg: Semanur Erdoğan, 78 Kg: Sıdıka Işık, +78 Kg: Kübranur Esir.

ERKEKLER: 55 Kg: Oğuzhan Özışık, 60 Kg: Mihraç Akkuş, 81 Kg: M. Mustafa Koç, Ata Tuncer, 90 Kg: Mert Şişmanlar, +100 Kg: Furkan Güner.

Türkiye Judo Genç Kadın Milli Takımı daha sonra Prag'dan Almanya'ya geçecek ve Berlin'de yapılacak Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak. 28-29 Temmuz'da gerçekleşecek kupa maçlarında 34 ülkeden 218'i kadın olmak üzere 514 judoka kürsü mücadelesi verecek. Berlin'deki organizasyonda; 44 Kg: Gamze Sayma, 48 Kg: Özge Andıç, Tuğçe Beder, 52 Kg: Habibe Vardar, 57 Kg: Buket Mercan, Şeyma Özerler, 63 Kg: Minel Akdeniz, 70 Kg: Semanur Erdoğan, 78 Kg: Sıdıka Işık ve +78 Kg: Kübranur Esir tatamiye çıkacak.