Genç judoculardan Avrupa Kupası'nın ilk gününde 3 altın, 1 bronz madalya

İSTANBUL /

Bosna-Hersek'in Saraybosna kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda ilk gün tatamiye çıkan judokalar 3 altın ve 1 bronz madalya ile ülke sıralamasında ilk sırada yer aldı.

İlidza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 16 ülkeden, 97 kadın ve 173 erkek judocunun katıldığı Avrupa Kupası'nın ilk gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

KADINLAR:

44 Kg: Gamze Sayma ilk maçında Karadağlı I. Nikoliç'i, ikinci maçta Bahar'ı, üçüncü maçta Polonyalı rakibini ipponladı. Son maçında Kosovalı rakibini waza-ari ile yenen Sayma altın madalyaya uzandı.

Bahar İnal ise ilk maçında Polonyalı rakibini ipponla yendi. İkinci maçında Gamze'ye, üçüncü maçında Kosovalı rakibine yenildi.

48 Kg: Özge Andıç ilk maçında Polonyalı M. Kuras'I ipponladı. Çeyrek finalde İtalyan S. Petitto'ya yenildi ve repesajda Leyla'yı yenen Andıç bronz madalya için Kanadalı V. Nemeth ile yaptığı müsabakayı kaybetti ve beşincilikte kaldı.

Zeliha Cinci ilk maçında Polonyalı A. Janeczko'yu waza-ari ile yendi. Çeyrek finalde V. Nemeth'a yenildi ve repesaja kaldı. Bu turda Polonyalı P. Szlachta'a yenildi ve madalya şansını kullanamadı.

Leyla Kafko ilk maçında Bosnalı A. Ujdur'uipponladı. Çeyrek finalde Polonyalı D. Majcher'a yenildi ve repesajda Özge'ye yenildi.

52 Kg: Habibe Vardar ilk maçında Sırp M. Vukoviç'I ipponla, çeyrek finalde Avusturyalı L. Denng'I waza-ari ile yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Kanadalı M. Besson'a kaybeden Vardar bronz madalya için Avusturyalı L. Grabner ile yaptığı maçı kaybetti ve kürsü dışında kaldı.

Kader Divan ilk maçında Avusturyalı L. Fink'I ipponla geçip çeyrek finalde Sırp N. Petroviç'e yenildi ve repesaja kaldı. Bu turda Avusturyalı L. Grabner'e yenildi.

Çiçek Tatar ilk maçında Avusturyalı L. Grabner'e yenildi.

57 Kg: İlk turu bay geçen Buket Mercan ikinci turda Karadağlı çeyrek finalde Polonyalı yarı finalde Hırvat rakiplerini ipponla yenerek finale çıktı. Altın madalya için Kosovalı F. Loxha ile karşılaşan Mercan altın skorda waza-ari oyunuyla birincilik kürsüsüne çıktı.

Şeyma Özerler ilk turu bay geçerken ikinci maçında Sırp rakibine yenildi ve repesaja kaldı. Bu turda Hırvat I. Oberan'a yenildi ve kürsü dışında kaldı.

ERKEKLER:

55 Kg: Oğuzhan Özışık direkt yarı finalde Bulgar L. Grigorov ile karşılaştı. Rakibini ipponla yenen Özışık, altın madalya için karşılaştığı İtalyan M. Martelloni'yi waza-ari ile yenerek birinciliğini ilan etti.

Ramazan Yılmaz ilk maçında İtalyan L. Basirico'ya yenildi ve repesaja kaldı. Bu turda Bulgar L. Grigorov'a yenildi ve beşinci oldu.

60 Kg: Samet Kumtaş ilk maçında Arnavut, çeyrek finalde Karadağlı rakiplerini yenerek yarı finalist oldu. Bu turda Rus G. Karapetian'a karşı kaybeden Kumtaş bronz madalya müsabakasında A. Berkin Özcan'I geride bıraktı ve üçüncü oldu.

Abdullah Özcan ilk maçında Kanadalı D. De Jesusu'yu waza-ari ile yenerken, çeyrek finalde Polonyalı P. Loziak'a yenildi ve repesajda Arnavut R. Vasija ile karşılaşacak.

66 Kg: İbrahim Şimşek ilk müsabakasında Makedon, ikinci turda Kanadalı rakibini altın skorda ipponlarla geçti. Çeyrek finalde Makedon A. Costru'ya yenildi ve repesaja kaldı. Karadağlı M. Gusic ile yaptığı maçı kaybetti.

Kadircan Çelik ilk maçında Hırvat, Berat Kılıç ilk maçında Karadağlı rakiplerine yenildiler.

73 Kg: Halil Çimen ilk turda Karadağlı rakibini ipponla, ikinci maçında Hırvat rakibini waza-ari ile, çeyrek finalde Arnavut J. Vrenozi'yi poonla geçip yarı finalde I. Nacu'ya yenildi ve bronz madalya için Rus K. Akhmarov'la karşılaştı. Müsabakayı kaybeden Çimen beşincilikte kaldı.

Bayram Kandemir ilk turda İtalyan D. Nuzzo'ya yenildi.