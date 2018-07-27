Genç judocular Avrupa Kupası için Berlin'de

Türkiye Genç Kadın Judo Milli Takımı, 28-29 Temmuz tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek olan Avrupa Kupası için Almanya'ya gitti.

Berlinde düzenlenecek olan Avrupa Kupası karşılaşmalarında Türkiye'yi 10 judoka temsil edecek. Ayrıca organizasyonda 38 ülkeden 225'i kadın olmak üzere toplamda 5654 judoka kürsü mücadelesi verecek.

Berlin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden isimler şöyle:

44 Kg: Gamze Sayma

48 Kg: Özge Andıç, Tuğçe Beder

52 Kg: Habibe Vardar

57 Kg: Buket Mercan, Şeyma Özerler

63 Kg: Minel Akdeniz

70 Kg: Semanur Erdoğan

78 Kg: Sıdıka Işık

+78 Kg: Kübranur Esir