Genç judocular Avrupa Kupası için Berlin'de

Türkiye Genç Kadın Judo Milli Takımı, 28-29 Temmuz tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek olan Avrupa Kupası için Almanya'ya gitti.
Berlinde düzenlenecek olan Avrupa Kupası karşılaşmalarında Türkiye'yi 10 judoka temsil edecek. Ayrıca organizasyonda 38 ülkeden 225'i kadın olmak üzere toplamda 5654 judoka kürsü mücadelesi verecek.
Berlin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden isimler şöyle:
44 Kg: Gamze Sayma
48 Kg: Özge Andıç, Tuğçe Beder
52 Kg: Habibe Vardar
57 Kg: Buket Mercan, Şeyma Özerler
63 Kg: Minel Akdeniz
70 Kg: Semanur Erdoğan
78 Kg: Sıdıka Işık
+78 Kg: Kübranur Esir