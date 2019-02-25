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Genç hakemden acı haber

İZMİR, () Manisa'nın genç futbol hakemlerinden Özge Kanbay, bir süredir tedavi gördüğü rahim kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Öğretmenliği Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olan, daha...

Genç hakemden acı haber

İZMİR, ()

Manisa'nın genç futbol hakemlerinden Özge Kanbay, bir süredir tedavi gördüğü rahim kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Öğretmenliği Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olan, daha önce Manisa Esnaf Gençlikspor'da futbol da oynayan 22 yaşındaki Kanbay'ın cenazesi yarın Hatuniye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda defnedilecek. Bölgesel liglerde birçok maçta düdük çalan Özge Kanbay'ın futbol hakemliğine lise yıllarında beden eğitimi öğretmeni olan eski Süper Lig hakemlerinden Yunus Yıldırım'ı örnek alarak başladığı öğrenildi. 

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