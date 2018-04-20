Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Genç güreşçiler Bulgaristan'da madalya kovalayacak

U23 ve Genç Serbest Güreş Milli Takımı, Petkosirakov İvanliev Uluslararası Güreş Turnuvası'na katılmak üzere Bulgaristan'ın Ruse kentine gitti. Teknik direktör Metin Topaktaş yönetiminde mücadele edecek olan milli takımda şu sporcular...

Genç güreşçiler Bulgaristan'da madalya kovalayacak

U23 ve Genç Serbest Güreş Milli Takımı, Petkosirakov İvanliev Uluslararası Güreş Turnuvası'na katılmak üzere Bulgaristan'ın Ruse kentine gitti.
Teknik direktör Metin Topaktaş yönetiminde mücadele edecek olan milli takımda şu sporcular yer alıyor:
57 Kg: Ahmet Duman, Fatih Önalan, Bekir Şahin 61 Kg: Ertuğrul Kahveci, Bekir Can Türlek, 65 Kg: İbrahim Kar, Ahmet Salim Yiğit, Utku Doğan 70 Kg: Fatih Yıldırım, Hasan Kaya 
74 Kg: Batuhan Öksüz, İsa Demir 79 Kg: Ramazan Sarı, Efe Sami Ünal, Muhammet Lütfü Küçükyıldırım 86 Kg: Arif Özcan, Yusuf Ecehan 92 Kg: Erhan Yaylacı, Mustafa Dilber, Semih Yazıcı 97 Kg: Feyzullah Özkan, Özgür Kapan 125 Kg: Oktay Güngör, M.Aybars Karabulut, Hüseyin Civelek.
Bulgaristan'ın Ruse kentinde bugün başlayan şampiyona 22 Nisan Pazar günü sona erecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314