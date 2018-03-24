Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Çorum'da devam ediyor

ÇORUM /
Çorum'da 45 ilden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı Türkiye Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası'nda bugün 61, 79 ve 86 kg müsabakaları yapıldı.
Yarın yapılacak olan finallerle sona erecek şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle;
61 KG
1-Ertuğrul Kahveci
2-Bekir Can Türlek
3-Uğur Lafçı
3-Muhammed Kılıç
5-Musa Şahin
5-Ahmet Eğlence
79 KG:
1-Ramazan Sarı
2-E.SamiÜnal
3-Ali Gen
3-Ünal Karabacak
5-Oktay Özgül
5-H.Ömer Yıldırım
86 KG:
1-Arif Özen
2-Yusuf Acehan
3-H.Abdullah Dilek
3-Yunus Can Küçük
5-Batuhan Ceylan
5-A.Faruk Uğur