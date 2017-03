Genç basketbolculara anlamlı destek

FlyBasketball ve AND1, Adıyaman'ın Sarıharman ilçesinde bulunan okuldaki kız ve erkek toplamda 40 öğrencinin tüm spor malzemesi ihtiyacı karşıladı

Danışmanlık hizmeti verdiği yerli ve yabancı 40'a yakın sporcuya katma değer yaratmasının yanı sıra, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de fark yaratan FlyBasketball Sporcu Danışmanlık ve Kariyer Planlama, Türk basketboluna sürdürülebilir destek veren spor giyim markası AND1'ın proje sponsorluğu ile Adıyaman'ın Sarıharman ilçesinde bulunan Sarıharman Ortaokulu'ndaki basketbol tutkunu kız ve erkek toplamda 40 öğrencinin tüm spor malzemesi ihtiyacını karşıladı.

Adıyaman Sarıharman Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, basketbol tutkunu çocuklar ile FlyBasketball bünyesinde bulunan milli basketbolcu Tuğba Palazoğlu bir araya geldi. Türk kadın basketbolunun en deneyimli isimlerinden biri olan Milli oyuncu Tuğba Palazoğlu, "Basketbol oynadığım sürece ve profesyonel düzeyde basketbolu bıraktıktan sonra da her zaman basketbol için çalışmak ve basketbolu ulaştırabildiğim kadar fazla çocuğa ve insana ulaştırmak için gayret göstereceğim" dedi.

Basın mensuplarının da yoğun katılım gösterdiği organizasyonda 40 çocuğa, daha iyi şartlarda basketbol oynamalarına olanak sağlayacak; eşofman, forma, sırt çantası, çorap, antrenman yeleği, ayakkabı ve basketbol topu armağan ederek, basketbolcu adaylarının spor yaşamına olumlu dokunuşlar yaptı.

TUĞBA PALAZOĞLU'NDAN PROJE ANLAMLI DESTEK

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan milli basketbolcu Tuğba Palazoğlu, "Bildiğiniz gibi günümüz koşullarında maalesef her çocuk eşit şartlara sahip olarak hayatını sürdüremiyor. Bu anlamda, toplumumuzun geleceği niteliğindeki çocuklarımız arasındaki bu eşitsizlikleri bir nebze de olsa ortadan kaldırarak onlara geleceğin basketbolcuları olmaları yolunda destek verme noktasında bizlere büyük görevler düşüyor. Bu değerli sosyal sorumluluk projesi ile birlikte umuyorum ki ülkemizde desteğe ihtiyacı olan gençler adına daha fazla proje hayata geçirilir. Bizler biliyoruz ki, bir çocuğun bile hayatına küçük dokunuşlarla olumlu katkılar sağlamak, bize geleceğin başarılı sporcularını getirecektir. Her zaman yüreğinde basketbol tutkusu olan gençlerimize elimizden geldiğince yardım ederek, onların geleceğin başarılı basketbolcuları olmalarına destek olmaktan dolayı yaşadığımız mutluluğu kelimelerle tarif etmek gerçekten çok zor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

