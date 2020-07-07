Genç Başkan Özgür Subaşı'dan İASKF Seçiminde Ali Düşmez'e destek

İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (İASKF ) Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı Ali Düşmez'i destekleyeceklerini açıkladı.

Genç Başkan Özgür Subaşı yaptığı açıklamada şunları söyledi: '' Türkiye'de 2011-2012 futbol yılında bir transfer ücreti 750 liraydı. Asgari ücretlinin aldığı maaş da 800 liraydı. 2019-2020 futbol sezonunda transfer ücreti 350 liraya düşerken asgari ücret 2.000 lira üzeri Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tüm spor kulüplerine 5.000 lira yardım çıkarıldı. Sağlıkçı konusunda İstanbul'da 39 ilçede tüm stadlardaki maçlarda sağlıkçılar atanıyor. Sezon başı İASKF VE TASKK bünyesinde her statta sağlık çantası veriliyor. Sezon başı lige katılım ücretleri 2011-2012 sezonunda 600 liradan 400 liraya düştü. Son iki sezondur lige katılım ücretlerini İASKF VE TASKK genel başkanı tarafından karşılanıyor. 10 yıldır İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanlığı yapıyorum. Herkes eleştiriye açıktır ama yapılan güzel çalışmaları hiç kimse yok sayamaz. İASKF VE TASKK Genel Başkanımız Sayın Ali Düşmez'e türk futboluna ve amatör kulüplerine verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecek İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü camiası olarak amatör futbola büyük katkı sağlayan Sayın Ali Düşmez'i destekliyoruz.''