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Genç Badmintonculardan Yunanistan'da 8 madalya

ANKARA/ Yunanistan’da düzenlenen Hellas Gençler Badminton Turnuvası'nda, Genç Milli Badminton takımı 1 altın, 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı. Mikra Kalamaria’da 3 gün süren turnuvada 150 sporcu kürsü mücadelesi...

Genç Badmintonculardan Yunanistan'da 8 madalya

ANKARA/

Yunanistan’da düzenlenen Hellas Gençler Badminton Turnuvası'nda, Genç Milli Badminton takımı 1 altın, 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı. Mikra Kalamaria’da 3 gün süren turnuvada 150 sporcu kürsü mücadelesi verdi.
Turnuvada kürsü hedefine ulaşan milli badmintoncular şu şekilde:
Tek bayanlar kategorisinde Ayça Özgür ve Bahar Yavru 3’üncülüğü paylaştı. Çift bayanlar kategorisi Ece Sare Başakı- Zehra Erdem 1’inci olurken, takım arkadaşları Yasemen Bektaş - Cansu Erçetin 3’üncü oldu. Çift Erkeklerde ise Nurullah Saraç - Tayfun Taşdemir 2’inci olurken takım arkadaşları Semih Baha Başakın - Serkan Uğurlu kategoriyi 3’üncü tamamladı.  Karışık Çiftler kategorisinde de Semih Baha Başakın - Zehra Erdem çifti 2’nci , Orçun Öztürk - Ayça Özgür çifti ise 3’üncü oldu.
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, turnuvanın Anneler Günü’nde gerçekleşmesinin milli badmintonculara motivasyon olduğunu belirterek, “Genç Badminton Milli Takımı gün geçtikçe daha iyi yerlere geldi. Anneler gününe denk gelen turnuvada Milli Badmintoncuların, anneleri için daha gönülden oynayarak kazandıkları maçları onlara hediye ettiler. Desteklerini bizlerden esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür eder, desteklerinin artarak devam etmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

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