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Gelişim Koleji, Acıbadem Üniversitesi'ni konuk edecek

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şu ana dek oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 11 yenilgiyle düşme hattının bir galibiyet üzerinde bulunan Gelişim Koleji, sezona verilen 1 haftalık aranın ardından, ilk devrenin son sınavında yarın Acıbadem Üniversitesi'ni...

Gelişim Koleji, Acıbadem Üniversitesi'ni konuk edecek
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şu ana dek oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 11 yenilgiyle düşme hattının bir galibiyet üzerinde bulunan Gelişim Koleji, sezona verilen 1 haftalık aranın ardından, ilk devrenin son sınavında yarın Acıbadem Üniversitesi'ni konuk edecek. Gelişim Koleji Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. İstanbul temsilcisi Acıbadem, ligde 11 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor.

Bu arada www.basketfaul.com sitesinin düzenlediği "TBL'de en çok gelişim gösteren oyucu" anketinde Gelişim Koleji'nden Alihan Deniz Genç ikinci sırayı aldı. Geçen yılki ankette birinci olan ve sezon başında TBL ekiplerinden Banvit'e transfer olan Hasan Emir Gökalp'in ardından sarı yeşilli ekipten bir oyuncunun daha kürsüye çıkması sevinç yarattı. Ankette Bandırma Kırmızı'dan Eray Akyüz birinci oldu.   FOTOGRAF

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