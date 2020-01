Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu

BOLU'da, 3 çocuk annesi 35 yaşındaki iş insanı Ayşe Aydın, 10 sene önce gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübü Göynük Belediyespor'un başkanı oldu. Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı olan Aydın, heyecanlı olduğunu, amaçlarının bir dahaki sezonda 3'ncü Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta mücadele eden Göynük Belediyespor'un geçen Çarşamba günü yapılan olağan kongresinde tek liste çıkarken, başkanlığa Ayşe Aydın seçildi. Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Aydın, Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı oldu. 10 yıl önce evlendikten sonra ilçeye gelin olarak gelen Ayşe Aydın, kulübün antrenmanlarını ve futbolcularını sıkı şekilde takip etmeye başladı.

Başkanlığıyla birlikte kulübün çok iyi işler başaracağına inandığını kaydeden Aydın, "Bir Göynük geliniyim aslında. Bu göreve layık görüldüğüm ve seçildiğim için çok mutluyum. Bir kadın başkanla devam etmenin heyecanı futbolculara ve teknik heyete de yansımış durumda. Ben de onlar kadar heyecanlıyım şu anda. Bundan sonra çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Çünkü Bölgesel Amatör Lig'deki en genç takım bizim takımımız. Bu bizim için bir avantaj. Genelde Boluspor altyapısından aldığımız çocuklar var. Bir taraftan Boluspor'un pilot takımı gibi çalışıyoruz" dedi.

"GÜNDEN GÜNE SAYIMIZ ARTACAK"

Daha önce de futbolla yakından ilgilendiğini anlatan Ayşe Aydın, "Daha önce Boluspor'u çok yakından takip ediyordum. Maçlarına da sık sık katılmaya çalışıyordum. Sonuçta artık kadının değdiği her yerde çiçekler, güller açar diyoruz. Türkiye'deki ikinci kadın başkanım. İlk kadın başkanımız Kayserispor'un başkanı Berna Hanım. Gurur verici. İnşallah günden güne de sayımız artacaktır" diye konuştu.

Aydın, bu sezon ligde bulundukları yeri koruyup, önümüzdeki sezonda 3'üncü Lig'e çıkmayı amaçladıklarını belirterek, şunları dedi:

"Ben zaten tek adaydım. Böyle bir teklifle geldiklerinde çok heyecanlanmıştım. Kabul ettikten sonra futbolcularımızın başarı isteğinin daha fazla arttığını gördük, daha fazla hırslandıklarını gördük. Bir kadını arkalarında, yanında hissetmenin gururunun farklı olduğunu hissettik. Benim kadar en az sporcularımız da çok heyecanlılar. Önümüzde 10 maç var şu anda. Düşme şansımız yok diye düşünüyorum. Son yapacağımız maçta inşallah bu sene yerimizi koruyup, daha sonraki sene daha iyi yerlerde olmayı planlıyoruz. Bu sezon biraz geç başladık. Ama henüz her şey için geç değil. Her şeyi toparlayabileceğimizi düşünüyorum."

"ANNELER ASLA YORULMAZLAR"

Annelerin asla yorulmayacağını söyleyen Ayşe Aydın, "Sadece 3 çocuğumla değil, aynı zamanda müteahhidim, kendi kafem var, onlarla da ilgileniyorum. Öncelikle bir anneyim. Anneler asla yorulmazlar. Ben ne futbolcu çocuklarım için koştururken ne kendi çocuklarım için koştururken ne de işlerim için koştururken asla yorulmayacağımı düşünüyorum. Daha iyi olacaktır. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR CESARET ÖRNEĞİ GÖSTERDİ"

Göynük Belediyespor Teknik Direktörü İrfan Ulusan ise Ayşe Aydın'ın kulübe başkan olmasıyla birlikte büyük değişiklikler beklediklerini vurguladı. Ulusan, "Biz büyük değişiklikler bekliyoruz. Kendisi için çok güzel tepkiler gelmeye başladı. Bu BAL liginde ilk defa oluyor. Bolu'da özellikle ilk defa bir kadının başkan olması kolay bir şey değil. Kendisi büyük bir cesaret örneği gösterdi. Zaten iş insanı, çevresi var. Bize katkı vereceğini düşünüyorum. Her anlamda değişiklik olacak. Hareketlerimize daha fazla dikkat edeceğiz. Maçlar da öyle olacak. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah takımımız da iyi gider ve başarılı oluruz. Ben örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()