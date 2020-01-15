Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - ZVVZ USK Praha: 50-109
Soner AYDIN/ MERSİN, () -
SALON: SERVET TAZEGÜL
HAKEMLER: Elena Chernova (xx), Esperanza Mendoza Holgado (xx), Ongjen Jokic (xx)
GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Melis Talay (x), Gökşen Fitik (x) 6, Meltem Avcı (x) 1, Alexandria Bentley (xx) 17, Feride Akalan (x) 6, İlayda Güner (x) 8, Lara Sanders (x) 9, Gabriela Marginean (x) 3
ZVVZ USK PRAHA: Cristina Ouvina (x) 9, Marija Rezan (xx) 12, Veronika Sipova (x) 5, Veronika Vorackova (x) 8, Alyssa Thomas (xx) 17, Teja Oblak (xx) 23, Brionna Jones (xx) 16, Simona Sklenarova (x) 7, Valeriane Vukosavljevic (xx) 12
1’İNCİ PERİYOT: 8-30
İLK YARI: 18-59
3’ÜNCÜ PERİYOT: 29-83
FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu 10’uncu maçında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde konuk ettiği Çekya ekibi ZVVZ USK Praha'ya 109-50 mağlup oldu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016