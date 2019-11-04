Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Galatasaray: 72-81
Mustafa ERCAN / MERSİN () - SALON: Servet Tazegül HAKEMLER: Uğur Özen (xx), İzel Deniz Pehlivan (xx), Umut Özgün Ergün (xx) GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatmanur Karakaş (x) 2, Leonor Del PIlar Rodriguez Mansu (xx) 18, Melis Atalay...
Mustafa ERCAN / MERSİN () -
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Uğur Özen (xx), İzel Deniz Pehlivan (xx), Umut Özgün Ergün (xx)
GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatmanur Karakaş (x) 2, Leonor Del PIlar Rodriguez Mansu (xx) 18, Melis Atalay (x) 9, Gökşen Fitik (x) 7, Nia Coffey (xx) 17, Meltem Avcı (x) 6, Feride Şevval Akalan (x) 2, İlayda Güner (x) 6, Gabriella Marginean (x) 5
GALATASARAY: Meltem Yıldızhan (x), Şerife Alperi Onar (x) 9, Sude Yılmaz (x) 4, Sinem Ateş (x) 2, Işıl Alben (x) 3, Bria Nicole Hartley (xxx) 21 Tilbe Şenyürek (xxx) 21, Victoria Ayo Macaulay (xxx) 21, İnci Güçlü (x)
1'İNCİ PERİYOT: 19-16
DEVRE: 33-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-59
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde konuk ettiği Galatasaray'a 72-81 mağlup oldu.
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|17
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|10
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|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
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|10
|12
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|10
|20
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|17
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|16
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|12
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|10
|10
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|9
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|10
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|10
|6
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|10
|-2
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|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
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|11
|23
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|11
|17
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|11
|16
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|11
|16
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|11
|15
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|11
|15
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|11
|13
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|11
|13
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|12
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|P
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|11
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|22
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|12
|22
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|21
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|12
|21
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|12
|20
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|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
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|12
|18
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|12
|17
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|12
|17
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|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
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|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
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|12
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