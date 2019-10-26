Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - BOTAŞ: 54-62
Mustafa ERCAN/MERSİN, () SALON: Servet Tazegül HAKEMLER: Fatih Güler (xx), Ozan Gönün (xx), Burak Yılmaz (xx) GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatma Nur Karakaş (x), Leonor Del Pılar Rodrigeuz Manso (x) 9, Melis Talay (x) 2, Gökşen Fitik...
Mustafa ERCAN/MERSİN, ()
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Fatih Güler (xx), Ozan Gönün (xx), Burak Yılmaz (xx)
GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatma Nur Karakaş (x), Leonor Del Pılar Rodrigeuz Manso (x) 9, Melis Talay (x) 2, Gökşen Fitik (x) 7, Nia Coffey (xx) 10, Meltem Avcı (xx) 13, Feride Şevval Akalan(xx) 7, İlayda Güner (x) 4, Gabriela Marginean (xx) 2
BOTAŞ: Şenay Zeybek (x) 3, Kelsey Michelle Mitchell (x) 3, Büşra Akbaş (xx) 10, Cansu Köksal (x) 3, Sheylani Marie Peddy (xxx) 22, Kuanitra Holingsvorth (x) 4, Temtope Titlola Fagbenle (x) 9, Marina Baş ( x) 8
1'İNCİ PERİYOT: 17-14
İLK YARI: 31-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-51
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında, Çukurova derbisinde Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, BOTAŞ'ı Mersin'de konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 62-54'lük üstünlüğüyle sona erdi.
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|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Sivasspor
|9
|15
|4. Fenerbahçe
|8
|14
|5. Başakşehir
|8
|14
|6. Malatyaspor
|8
|13
|7. Galatasaray
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|9
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|8
|17
|3. Balıkesirspor
|9
|16
|4. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|5. Fatih Karagümrük
|8
|15
|6. Altay
|8
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Keçiörengücü
|9
|14
|9. İstanbulspor
|9
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Boluspor
|9
|8
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Adanaspor
|9
|7
|16. Altınordu
|9
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. Aston Villa
|10
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Villarreal
|10
|17
|4. Granada
|9
|17
|5. Real Sociedad
|9
|16
|6. Atletico Madrid
|9
|16
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2