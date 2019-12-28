Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Beşiktaş TRC İnşaat: 72-104
Mustafa ERCAN/MERSİN, () SALON: Servet Tazegül HAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), Ozan Gönen (xx), Murat Arıkanlı Öztürk (xx) GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgen Haleytuck (x) 7, Leonor Del Pılar Rodriguez Manso (xx) 15, Gökşen Fitik...
Mustafa ERCAN/MERSİN, ()
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), Ozan Gönen (xx), Murat Arıkanlı Öztürk (xx)
GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgen Haleytuck (x) 7, Leonor Del Pılar Rodriguez Manso (xx) 15, Gökşen Fitik (x) 2, Meltem Avcı (xx) 10, Alexandria Marie Bentley (xx) 18, Feride Şevval Alkan (x) 2, İlayda Güner (xx) 14, Gabriella Marginean (x) 4
BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melek Uzunoğlu (x), Melisa Korkmaz (x) 3, Nina Bogicevic (xxx) 21, Bahar Çağlar (xx) 15, Yağmur Yıldız (x), Elif Bayram (x), Yvonne Marche Anderson (xxx) 32, Nisa Yalçın (x) 2, Katsiadyna Snytzsina (xx) 19, Elif Emirtekin (xx) 12
1'İNCİ PERİYOT: 6-21
DEVRE: 27-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-77
5 FAUL: 27.00 Tuck (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Beşiktaş TRC İnşaat ile Mersin'de karşılaştı. Ev sahibi karşılaşmadan 104-72 mağlup ayrıldı.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Beşiktaş
|17
|30
|4. Trabzonspor
|16
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
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|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
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|17
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
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|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Menemen Belediyespor
|16
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|17
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|19
|39
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. Wolverhampton
|19
|30
|6. Tottenham
|19
|29
|7. Sheffield United
|19
|29
|8. M. United
|19
|28
|9. Crystal Palace
|19
|26
|10. Newcastle
|19
|25
|11. Arsenal
|19
|24
|12. Burnley
|19
|24
|13. Everton
|19
|22
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|19
|21
|15. Brighton
|19
|20
|16. Bournemouth
|19
|20
|17. West Ham
|18
|19
|18. Aston Villa
|19
|18
|19. Watford
|19
|13
|20. Norwich City
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
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|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10