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Geleceğin raketleri TSYD Bursa Tenis Turnuvası'nda korta çıktı

BURSA,()  14 Yaş TSYD Bursa Tenis Turnuvası’nda heyecan başlarken, sporcular başarı için ter döküyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından...

Geleceğin raketleri TSYD Bursa Tenis Turnuvası'nda korta çıktı

BURSA,() 

14 Yaş TSYD Bursa Tenis Turnuvası’nda heyecan başlarken, sporcular başarı için ter döküyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen 14 Yaş TSYD Bursa Tenis Turnuvası'nda heyecan start aldı. Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Tenis Kortları'nda gerçekleştirilen ve organizasyona katılım yine oldukça yüksek oldu. Kızlarda 47, erkeklerde 58 sporcunun katıldığı organizasyonda genç raketler 6 kortta kürsüye girme mücadelesi veriyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ FİNAL HEYECANI YAŞANACAK
Turnuvanın ilk gününde 1. tur ve 2. tur müsabakalarında rakipleri karşısında ter dökerken, yarın yapılacak çeyrek final ve yarı final mücadelelerinin ardından finale yükselen isimler belli olacak. Turnuvada 13 Haziran Çarşamba günü ise final karşılaşmaları oynanacak. Organizasyonun açılışına TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve Tenis İl Temsilcisi Göksel Yenigün de katılırken, iki isim de sporculara başarı diledi.
GELİŞİMLERİNİ SAĞLIYORLAR
TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, spor faaliyetlerine katkılarının sürdüğünü belirterek, “Geleneksel hale getirdiğimiz bu turnuva ile birlikte erken yaşta sporcularımızın gelişimine katkıda bulunmak en büyük amacımız. Bu yıl da katılımın oldukça yüksek olması bizleri mutlu ediyor” dedi. Tenis İl Temsilcisi Göksel Yenigün ise, “Sporcularımızın heyecanına ortak oluyoruz. Özellikle onların gözünde gördüğümüz azim ve isteği yetenekleriyle birleştirerek ülkemizi başarıyla temsil etmeleri için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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