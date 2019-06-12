Geçtiğimiz ay en çok Beşiktaş konuşuldu

İSTANBUL,() – Spor dünyasında geçtiğimiz ayın en çok konuşulan isimleri belirlendi. Buna göre medyada en çok konuşan futbol kulübü Beşiktaş olurken, en çok konuşulan futbolcu Burak Yılmaz ve en çok konuşulan spor adamı siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman oldu. Galatasaray’ın teknik patronu Fatih Terim de en çok konuşulan teknik adamlar listesinde zirvede yer aldı.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda mayıs ayının en çok konuşulan takımları, sporcuları, kulüp yöneticileri ve teknik direktörleri belirlendi. Rapora göre mayıs ayında futbol kulüpleri içinde en çok Beşiktaş konuşulurken, en çok konuşulan teknik direktör Fatih Terim oldu. Aylardır listede adını zirvede tutan Burak Yılmaz ise mayıs ayında da en fazla habere konu edilen isim olmayı başardı.



Teknik kadroda değişikliğe giderek takımın başına Abdullah Avcı’yı getiren siyah-beyazlı ekipte futbolcu yapılanmasında da önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Transferleri belirlenecek bütçeye göre yapacak olan Beşiktaş, hakkında yapılan 94 bin 210 haberle ilk sırada yer aldı. Devre arası transfer döneminde tekrardan siyah-beyazlı ekibe dönen Burak Yılmaz ise 12 bin 129 haberle diğer futbolcuları geride bıraktı. Mayıs ayının en çok konuşulan spor adamı ise Fikret Orman oldu. Beşiktaş Başkanı Orman, ligin son haftalarında hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar ve yeniden başkanlığa seçilmesiyle 14 bin 64 habere konu olarak bu alanda ilk sırayı aldı.

EN ÇOK KONUŞULAN TEKNİK ADAM TERİM

Galatasaray’ın başında geçirdiği 9 sezonda 8 şampiyonluk kazanarak önemli bir başarıya imza atan Fatih Terim de mayıs ayının zirvede yer aldı. Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşanan olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen ve 3 maç ceza alan Terim hakkında mayıs ayında 35 bin 232 haber yapıldı.