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Gazişehir Gaziantep, Tugay Kaçar'ı kiraladı

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, () TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Osmanlıspor'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Tugay Kaçar'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Gazişehir...

Gazişehir Gaziantep, Tugay Kaçar'ı kiraladı

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, ()

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Osmanlıspor'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Tugay Kaçar'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor forması giyen Tugay Kaçar'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de 9 kez forma şansı bulan genç stoperin, sezon sonuna kadar Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde kiralık olarak oynayacağı bildirildi.

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