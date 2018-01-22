Gazişehir Gaziantep - Samsunspor: 3-0

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, ()

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Muhammet Yumak (xxx), Mehmet Ali Akkor (xxx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stachowiak (xxx)- Ahmet Kesim (xx), Nogueira (xx) (Dk. 81 Webo), Adama (xxx) (Dk. 72 Muhammet Ertürk xx), Özgür (xx), Mehmet (xxx), Gökhan (xx), Del Valle (xx), Sinan (xx), Uğur (xx), Okan (xx) (Dk. 68 Tugay xx)

SAMSUNSPOR: Sifakis (xx)- Ercan (xx), Ahmet Solakel (xx), Samaras (xxx), Kenan (xx), Göksu (xx), Oğuz (xx) (Dk. 73 Gökay xx), Muhammet Beşir (xx)(Dk. 46 Ayite xx), Ahmet Cebe (xx), Enes (xx) (Dk. 46 Chıbuike xx), Erkam (xx)

GOLLER: Dk. 28 (P) Özgür, Dk. 83 Del Valle, Dk. 87 (P) Webo (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Tugay (Gazişehir Gaziantep) - Ercan, Ahmet Cebe (Samsunspor)

TFF 1’inci Lig'in 18’inci haftasında Gazişehir Gaziantep kendi sahasında Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

11'inci dakikada gelişen Samsunspor atağında Göksu'nun pasıyla ceza alanı içinde buluşan Oguz'un vuruşunda top kalecide kaldı.

24'üncü dakikada ceza alanı önünde Gökhan'ın pasıyla buluşan Adama'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

27'nci dakikada Nogueira'nın pasıyla ceza alanı içerisinde buluşan Özgür, defans oyuncularının müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bülent Brincioğlu pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

28'inci dakikada kazanılan penaltıyı Özgür kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

30'uncu dakikada gelişen Gazişehir atağında ceza alanı içerisine gönderilen top defans oyuncularına çarparak Adama'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla auta çıktı.

61'inci dakikada Gökhan'ın pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Özgür kaleciyle karşı karşıya kaldı, bu oyuncunun vuruşunda top az fakla auta çıktı.

64'üncü dakikada topla ceza alanı içine giren Chibuike pasını Oğuz'a aktardı,bu oyuncunun düzgün vuruşunda top kalecide kaldı.

83'üncü dakikada Tugay'ın pasıyla buluşan Del Valle rakiplerini geçerek ceza alanı içerisine girdi. bu oyuncunun plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

87'inci dakikada penaltı kazanan Gazişehir Gaziantep'te topun başına Webo geçti bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluşu: 3-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle son buldu.

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