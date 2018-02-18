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Gazişehir Gaziantep - İstanbulspor: 2-0

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, () STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xxx), Ekrem Kan (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx) GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stockhowiak (xxx)- Ahmet (xx), Tugay (xxx) (Dk.74 Webo xx), Sinan (xxx), Jefferson (xx), Adama...

Gazişehir Gaziantep - İstanbulspor: 2-0

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, ()

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xxx), Ekrem Kan (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stockhowiak (xxx)- Ahmet (xx), Tugay (xxx) (Dk.74 Webo xx), Sinan (xxx), Jefferson (xx), Adama Ba (xx) (Dk.56 Himmet xx), Gökhan (xxx), Mehmet (xx), Uğur (xx), Özgür Can (xx), Del Valle (xx) (Dk.80 Serdar)
İSTANBULSPOR: Okan (xx)- Yalçın (xx), Onur Kolay (xx) (Dk.61 Muhammet xx), Onur Ergün  (xxx), Cajic (xx), Oğuzhan (xx) (Dk,73 Ali x), Nascimento (xx), Kubilay (xx), Zeki (xxx), Halil (xx)(Dk.78 Yusuf xx), İbrahim (xx)
GOLLER: Dk.25 Sinan, Dk.90 Serdar (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Ahmet, Gökhan, Uğur (Gazişehir Gaziantep), Nascimento, Yalçın (İstanbulspor)

SPOR Toto 1’inci Lig'in 22'nci haftasında Gazişehir Gaziantep, evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
25'inci dakikada sağ kanattan Gökhan’ın yaptığı ortaya iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
51'inci dakikada gelişen Gazişehir atağında topla beraber ceza alanı içine hareketlenen adama kaleciyle karşı karşıya kaldı bu oyuncunun şutunda, kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
79'uncu dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında topla beraber son çizgiye kadar inen Yalçın'ın kaleye gönderdiği topu kaleci güçlükle kornere çeldi.
86'ncı dakikada sol kanattan Yalçın'ın yaptığı ortada İbrahim topla ceza alanı içinde buluştu bu oyuncunun vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
90'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir atağında topla ceza alanı içinde buluşan Himmet'in vuruşunda top kaleciden sekti. Önünde kalan topu kaleye gönderen Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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