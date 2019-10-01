Gazişehir Gaziantep - Göztepe maçının ardından

Süper Lig'in 6’ncı haftasında Gazişehir Gaziantep FK sahasında Göztepe ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı. Maçın ardından her iki teknik direktör düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.VAR sisteminin neden kullanılmadığını soran Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica ilk golün verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bugün 2 puan kaybettik. Sahada çok iyi bir rakip vardı. Çok fazla fırsat harcadık. Yandan çok fazla takıma baskı yaptım ama atamadılar, biraz şanssızlık vardı. Burada mutlu olduğum bir konu var. Buraya gelen rakiplerimiz zaman geçiriyor, 1 puan için oynuyorlar. Bizim ne kadar güçlü olduğumuzu biliyorlar. Buraya gelmemin sebebi, burayı çok seviyorum. Bu Türk futbolu tam bana göre. Hakemler hakkında hiçbir zaman kötü konuşmam. Buradan sadece bir şey söylemek istiyorum. Ben 48 yaşındayım. 41 senedir sahadayım. Hem hoca hem de futbolcu olarak. Ben aptal biri değilim, ben de hata yaparım. İlk attığımız gol neden iptal edildi? Sadece bunu öğrenmek istiyorum. Federasyon para harcıyor VAR sistemi kuruyor, o sistem neden kullanılmıyor? O toplantıya girene kadar 10 defa izledim, tertemiz gol. İkinci yarı 7 dakika uzatma ekledi. Bu 7 dakikanın 3 dakikasını ancak oynadık. Geride kaldılar top oynamak istemediler. Sonra maç bitti zaten. Sebebi ne? Birileri korkuyor mu? 3 puan almamız birilerini rahatsız mı ediyor? Ben Türk futboluna çok büyük saygı duyuyorum, ben de bana ve takımıma saygı bekliyorum. Bize kimse yardım etmedi. Biz bu 11 puanı kendi alın terimizle kazandık" dedi."EKSİK KALMAMAMIZA RAĞMEN BERABERLİK SEVİNDİRİCİ"10 kişi oynadıkları halde beraberliğin sevindirici olduğunu ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise “İki ayrı yarı vardı. İlk devre oyun anlamında Gazişehir’in dizilişinde hızlı yön değiştirerek, topa sahip olarak oyun üstünlüğünü kurmaya çalıştılar. Oyunun başından ilk yarının ortalarına kadar çok başarılı oynadık. Gazişehir’de stoperin orta sahaya geçişinden sonra o alanda kanada dönen bulduğumuz pozisyonlarda biraz daha uzaklaştık. Topa sahip olma, ikili mücadele adına başarı sağladık. 10 kişi kalınca her şey terse dönüyor. Gazişehir’in de 10 kişi kalmış takımlara karşı üstünlüğünü biliyoruz. Gençlerbirliği, Beşiktaş gibi maçlarda çok iyi pozisyon buldu. Biz de geçen hafta eksik kalarak büyük bir tecrübe yaşadık. Baskı yapan en iyi oyuncumuzun dışarda kalması herşeyi değiştirdi. Mücadele adına oyun anlamında sahada olarak sakin kalmamız 1 puanı getirdi. Kaybedebilirdik bu doğal. Pozisyon üstünlüğü özellikle son 15 dakikada Gazişehir kanatlardan geldiği pozisyonlarda iyiydi ama biz iyi pozisyon aldık. Son maçlarda gol yemedik bu maçta da bir gol yedik. Bu anlamda bugün 90 dakikanın 48 dakikasını 10 kişi kalarak devam etmiş bir Göztepe olarak buradan berabere ayrılmak sevindirici. Gazişehir’i tebrik ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marius Sumudica'nın konuşması

- Tamer Tuna'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler