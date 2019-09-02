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Gazişehir Gaziantep, Furkan Soyalp'i kiraladı
Gazişehir Gaziantep, Medipol Başakşehir'den Furkan Soyalp'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı siyahlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz,...
SPOR 02.09.2019, 16:24
Gazişehir Gaziantep, Medipol Başakşehir'den Furkan Soyalp'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Kırmızı siyahlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Furkan Soyalp ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Furkan Soyalp, Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Furkan Soyalp'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
Kırmızı siyahlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Furkan Soyalp ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Furkan Soyalp, Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Furkan Soyalp'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
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