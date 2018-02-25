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Gazişehir Gaziantep - Denizlispor: 0-2

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, () STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Abdulkadir Bittigen (xxx), Oğuz Kağan Çalışır (xxx), Selahettin Altay (xxx) GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stockhowiak (xxx)- Ahmet (xx), Tugay (x), Sinan (xxx), Jefferson (xx), Gökhan (xxx),...

Gazişehir Gaziantep - Denizlispor: 0-2

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, ()

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Abdulkadir Bittigen (xxx), Oğuz Kağan Çalışır (xxx), Selahettin Altay (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stockhowiak (xxx)- Ahmet (xx), Tugay (x), Sinan (xxx), Jefferson (xx), Gökhan (xxx), Himmet (xx) (Dk.77 Webo xx), Özgür Özkaya (xx), Uğur (xx) (Dk.46 Serdar xx) (Dk68. Segbefia xx), Özgür Can (xx), Del Valle (xx)
DENİZLİSPOR: Asil (xx)- Ziya (xx) (Dk.40 Barış xx), Kappel (xx), Burak (xxx), Taşkın (xx) (Dk.81 Lazic xx), Hasan (xx), Cenk (xx), Alperen (xxx), İsmail (xxx), Kerem (xx), Eze (xx) (Dk.46 Mehmet Akyüz xxx)
GOLLER: Dk.76, Dk.82 Mehmet Akyüz (Denizlispor)
KIRMIZI KART: Dk 52 Tugay (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Uğur, Özgür Can, Segbefia, Ahmet (Gazişehir Gaziantep), Eze, Barış, Hasan (Denizlispor)

SPOR Toto 1’inci Lig'in 24'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, evinde konuk ettiği Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
50’nci dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Tugay’ın şutu az farkla auta çıktı.
59’uncu dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Gazişehir Gaziantep’te topun başına Gökhan geçti. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Sinan kafayla vurdu. Top kaleci Asil’de kaldı.
76’ncı dakikada gelişen Denizlispor atağında İsmail’in sol kanata gönderdiği topla buluşan Mehmet rakiplerini geçerek ceza alanı içine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
82’nci dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında topla ceza alanı yan çizgisine kadar gelen Barış pasını aktardı. Savunmada Sinan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Mehmet Akyüz’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşma Denzilspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

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