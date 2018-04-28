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Gazişehir Gaziantep - Balıkesir Baltok: 0-1

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,() STAT: Gaziantep Stadyumu HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx) GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowıak (xx)- İsmail (xx), Ahmet (xx), Tugay (xx)(Dk.68 Segbefia xx), Jefferson...

Gazişehir Gaziantep - Balıkesir Baltok: 0-1

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,()

STAT: Gaziantep Stadyumu
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowıak (xx)- İsmail (xx), Ahmet (xx), Tugay (xx)(Dk.68 Segbefia xx), Jefferson (xx), Serdar (xxx) (Dk.74 Okan xx), Özgür (xxx), Yasin (xx), Mehmet (xx), Del Valle (xx), Zec (xx) (Dk.61 Muhammet xx) 
BALIKESİR BALTOK: Vukovıc (xxx)- Cüneyt (xx), Nizamettin (xx) (Dk.90 Doğa), Furkan (xx)(Dk.86 Muhammet Ali), Abdulkadir (xx), Sedat (xxx) (Dk.90 Mehmet Boztepe), Oğuz (xx), Uğur (xx), Otoo (xxx), Bülent (xx), Cumali (xx)
GOL: Dk.40 Otoo (Balıkesir Baltok)
SARI KARTLAR: Ahmet, Özgür, Segbefia (Gazişehir Gaziantep), Otoo, Abdülkadir (Balıkesir Baltok)

Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Balıkesir Baltok’a 1-0 mağlup oldu.
40’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Balıkesir atağında Sedat’ın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Otoo düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
82’nci dakikada sol kanattan atak yapan Gazişehir Gaziantep’e Mehmet’in ortasında topa iyi yükselen Özgür kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma 1-0 Balıkesir Baltok’un galibiyetiyle tamamlandı.

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