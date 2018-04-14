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Gazişehir Gaziantep - Altınordu: 3-2

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,() STAT: Gaziantep Stadyumu HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Cemal Alpay (xxx), Gökhan Barcın (xxx) GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak (xxx) - İsmail (xx), Segbefia (xxx), Ba Adama (xx) (Dk. 46 Muhammed xx), Özgür...

Gazişehir Gaziantep - Altınordu: 3-2

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,()

STAT: Gaziantep Stadyumu
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Cemal Alpay (xxx), Gökhan Barcın (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak (xxx) - İsmail (xx), Segbefia (xxx), Ba Adama (xx) (Dk. 46 Muhammed xx), Özgür (xxx), Yasin (xxx), Gökhan (x), Mehmet (xx) (Dk. 79 Özgür Özkaya xx), Del Valle (xxx), Okan (xx) (Dk. 62 Jefferson xx), Ahmet (xx)
ALTINORDU: Erce (xx) - Uğur (xxx), Yusuf (xx), Murat (xxx), Serkan (xx) (Dk. 79 Alican xx), Recep (xxx), Erdoğan (xx), Kerim (xx), Deniz (xx) (Dk. 67 Berkay xx), Barış (xxx), Enis (xx)(Dk. 46 Fatih xx)
GOLLER: Dk. 32 Özgür, Dk. 61 Jefferson, Dk. 90 Yasin (Gazişehir Gaziantep) - Dk. 25 Barış, Dk. 87 Murat (Altınordu)
SARI KARTLAR: Mehmet, Segbefia, İsmail, Ahmet (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 3-2 mağlup etti.

25’inci dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu’da Serkan’ın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Barış topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.
32’nci dakikada sol kanattan topla beraber ilerleyen Del Valle ceza alanı içine ortasını yaptı. Topa iyi yükselen Özgür kafayla vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
57’nci dakikada orta sahada kazandığı topla beraber ceza alanı içine ilerleyen Himmet kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Erce’de kaldı.
65’inci dakikada sağ kanatta topu kazanan Yasin, topu ceza alanı içine gönderdi. Topa iyi yükselen Jefferson kafayla vurarak ağlara gönderdi: 2-1.
87’nci dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Murat’ın ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Alican, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.
90’ıncı dakikada sağ kantta ceza alanına yakın bir noktada topla buluşan Jefferson topu gerideki Yasin’e bıraktı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.
Karşılaşma Gazişehir Gaziantep’in 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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