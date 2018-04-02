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Gazişehir Gaziantep- Adana Demirspor maçının ardından

Erkan Sözeri: "Sonunu güzel bir hikayeyle taçlandıracağız" Mustafa Uğur: "Demirspor ligde kalacaktır" Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, () Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0...

Gazişehir Gaziantep- Adana Demirspor maçının ardından

Erkan Sözeri: "Sonunu güzel bir hikayeyle taçlandıracağız"

Mustafa Uğur: "Demirspor ligde kalacaktır"

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, ()

Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Erkan Sözeri, maçtan memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Federasyondaki hocalarımıza bir tavsiye niteliğinde bir şey söylemek istiyorum. Maç planlaması ve maç tarihleri biraz daha dikkatli yapılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Pazar günü oynasaydık bu maçı biz 15 bin kişiye oynardık. 15-20 bin kişiye oynayacak takımımız maalesef bundan mahrum kaldı. Zor olacağını biliyorduk çünkü Adana Demirspor takımı puan tablosunda sıkıntılı bir durumda. Bu tarz maçlarda erken gol atarsanız çözerseniz. 4-5 net pozisyona girdik ama olmadı. İkinci yarı yine çok arzuladık ve başardık. Böyle oynayalım, biz böyle mücadele edelim. İnşallah sonunu güzel bir hikayeyle taçlandıracağız. Oyuncularımız bunu çok istiyor, mücadeleleri bunu gösteriyor. 12 maçın 10'unu kazandık yine 4'üncüyüz. Böyle gidersek inşallah Süper Lig'e çıkarız."
MUSTAFA UĞUR: "LİGDE KALACAĞIZ"
Adana Demirspor Teknik Direktörü, Mustafa Uğur ise, "Puan alamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Rakip takımı da tebrik etmek gerekir, galibiyeti hak etti diyebiliriz. Biz de elimizden geldiğince mücadele etmeye çalıştık. İçinde bulunduğumuz ortamda yapılan mücadele takdire şayandır. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Şunu söylemek gerekir, Demirspor ligde kalacaktır. Oyuncularımızın bu mücadelesi takımımızın ligde kalmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Erkan Sözeri'nin açıklamaları
- Mustafa Uğur'un açıklamaları


 

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