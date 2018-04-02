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Gazişehir Gaziantep - Adana Demirspor: 1-0

SPOR Toto 1’inci Lig'in 29'uncu haftasında Gazişehir Gaziantep, evinde konuk ettiği Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.

Gazişehir Gaziantep - Adana Demirspor: 1-0

SPOR Toto 1’inci Lig'in 29'uncu haftasında Gazişehir Gaziantep, evinde konuk ettiği Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Süleyman Abay (xxx), Murat Şener (xxx), Bersan Duran (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stockhowiak (xxx)- Ahmet (xx), Tugay (xx), İsmail (xx), Adama (xx)(Dk.75 Muhammed xx), Özgür (xxx), Yasin (xx), Gökhan (xxx), Mehmet (xx), Segbefia (xx)(Dk.46 Serdar xx) , Del Valle (xx)(Dk.90 Murat)
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xxx)- Yigitcan (xx), Kubilay (xx), Atakora (xx)(Dk.75 Abdülkadir xx), Adil (xx), Aires (xx)(Dk.62 Politylo xx), Batuhan (xx), Erhan (xxx), Savaş (xxx), Mendy (xx)(Dk.82 Aydın xx), Atabey (xxx)
GOL: Dk.77 Özgür (penaltı) (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Yasin, Özgür, Ahmet (Gazişehir Gaziantep) Atabey, Savaş (Adana Demirspor)

SPOR Toto 1’inci Lig'in 29'uncu haftasında Gazişehir Gaziantep, evinde konuk ettiği Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
2’nci dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında orta sahadan atılan topla ceza alanı önünde buluşan Özgür, kaleciyle karşı karşıya kaldı, bu oyuncunun vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
9’uncu dakikada Adama’nın pasıyla buluşan Del Vale’nin ceza alanı ön çizgisinde attığı şutta top az farkla auta çıktı.
11’inci dakikada Özgür’ün ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Del Vale kafayla vurdu. Savunma oyuncuları topu kale çizgisi üzerinden kornere gönderdi.
22’nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına Gökhan geçti. Bu oyuncunun yaptığı ortada topa iyi yükselen Segbefia kafayla vurdu. Top kaleci Kurtuluş’ta kaldı.
77’nci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Özgür savunma oyuncuları tarafından düşürüldü. Hakem Süleyman Abay pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Özgür’ün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma Gazişehir Gaziantep’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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