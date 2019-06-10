Gazişehir'de Ayhan Akman sportif direktörlüğe getirildi

GAZİANTEP, ()-

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, sportif direktörlük konusunda Ayhan Akman ile anlaştı.

Play-off finalinde Hatayspor'u penaltılarla yenerek Süper Lig'e yükselen Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekip teknik kadroyu güçlendirmek adına Ayhan Akman ile sportif direktörlük konusunda anlaşmaya vardı. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen Gaziantep Gazişehir'in teknik direktör arayışı ise devam ediyor.