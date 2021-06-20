Gaziosmanpaşaspor'da Ömer Güler yeniden Başkan seçildi

Gaziosmanpaşaspor Kulübü’nde yapılan Genel Kurulun ardından Ömer Güler bir kez daha başkanlığa seçildi. Sedat Balkanlı tesisileri Toplantı Salonunda Pandemi Kuralları gereğince gerçekleşen kongre beklenenden fazla ilgi gördü.

Genel Kurulda, MHP Gaziosmanpaşa İlçe başkanı Ahmet Özen, CHP Gaziosmanpaşa İlçe başkanı Hakan Bahçetepe ve İlçe spor Komisyonu üyeleri ,Demokrat parti Gaziosmanpaşa İlçe başkanı Banu Yabaş İlgar, Gaziosmanpaşa Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği Başkanı Murat Yılmazer, Gaziosmanpaşa Rumeli Platformu başkanı Nurgün güngören ve bazı yönetim kurulu üyeleri ve Yeşil Kırmızılı taraftarlar Katıldı.

Genel Kurul Başkan Ömer Güler’in “Sevgili Gaziosmanpaşalı sevdalıları abilerim,kardeşlerim. Fazla konuşmaya gerek yok.Söz konusu Gaziosmanpaşaspor ise gerisi teferruattır.”

Şeklindeki açılış konuşması ile başladı.Daha sonra Divan Başkanlığını Mehmet Salihoğlu’nun yaptığı genel kurulda Kongre duyurusunda da belirtildiği gibi sırası ile maddelere geçildi. Önce Saygı Duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı söylendi.

Diğer maddelerin geçilmesi ile birlikte tek liste ile girilen seçimlerde Ömer Güler’in Mustafa Beycan,Hüseyin Ecevit Boz,Sinan Dakak,Kazım Çavuş,Mehmet salihoğlu,Orhan Gültaş,Veysi SarıBoğa,Diyattin Yılmaz,Faruk Teksin,Mustafa Kılış,Murat Şahin ve Mustafa Türlü’den oluşan yönetim kurulu listesi üyelerin tamamının oyunu alarak Gaziosmanpaşaspor'un yeni yönetimini oluşturdu.

Daha sonra Divan Başkanı Mehmet Salihoğlu’nun duyurusu ile dilek ve temenniler kısmında divanYönetim kurulu üyesi Ömer Özgül ve eski yöneticilerden Ali Rıza Karadağ söz alarak başarı dileklerinde bulundu.

Gaziosmanpaşaspor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Ömer Güler Kongre sonrası yaptığı açıklamada, Yeşil Kırmızılı kulübün üyelerine teşekkür ederek “Uzun yıllardır gururla yürüttüğüm başkanlık görevinin ardından yaptığımız listeyle bugün yeniden buradayız. Bu İlçeye hizmet eden biri olarak Gaziosmanpaşaspor'a hizmet etmek yolunda ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımla bugün huzurlarınızdayız. Mazisi şan ve şerefle dolu bu Kulübümüzü, yeniden BAL Ligine çıkartmak üzere ve büyük Gaziosmanpaşa taraftarına layık bir takımla yeniden başlamak için Yeni yönetim kurulu olarak kolları sıvadık .Biz bu süreçte Gaziosmanpaşa'nın her kesiminden destek bekliyoruz. ”şeklinde konuştu.