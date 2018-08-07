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Gaziemir, Süper Lig'de

İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig Atletizm Final Yarışları'nda mücadele eden Gaziemir Belediyespor kadın takımı, 4-5 Ağustos'ta Trabzon'da düzenlenen yarışlarda 101 puan toplayıp Süper Lig'e yükseldi.  Geçen yıl 1 puanla  Süper...

Gaziemir, Süper Lig'de

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig Atletizm Final Yarışları'nda mücadele eden Gaziemir Belediyespor kadın takımı, 4-5 Ağustos'ta Trabzon'da düzenlenen yarışlarda 101 puan toplayıp Süper Lig'e yükseldi. 
Geçen yıl 1 puanla  Süper Lig'i elinden kaçıran Gaziemir, kıyasıya mücadelelere sahne olan final oyunlarında Mersin Amatör Atletizm, Mardin Atletizm, İstanbul Momentumspor, İstanbul Pendik Belediyespor, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü, Eskişehir Büyükşehir Gençlik Spor Kulübü'nü geride bırakmayı başardı.  
Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol başarılarıyla kentin gurur kaynağı olan sporcuları tebrik etti. Şenol, "Süper Lig'e yükselen kadın atletizm takımımızı yürekten kutluyorum. Başarılarıyla göğsümüzü kabarttılar, hepsi gurur kaynağımız oldular. Her zaman sporcularımızın yanındayım. Hepsine her türlü desteği vermeye hazırım. Takımımızın Süper Lig'de de başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Bu yolda sonuna kadar sporcularımızın yanındayım. Çok büyük bir başarı elde edildi" diye konuştu. 

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