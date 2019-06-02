Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

Gaziantep’te Süper Lig kutlaması

SPOR Toto 1'inci Lig Play-Off final maçında Hatayspor'u penaltılarda yenerek Süper Lig’e yükselen Gaziantep Gazişehir, taraftarların da katılımı ile şampiyonluk kutlaması yaptı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda yapılan coşkulu kutlamaya;...

Gaziantep’te Süper Lig kutlaması

SPOR Toto 1'inci Lig Play-Off final maçında Hatayspor'u penaltılarda yenerek Süper Lig’e yükselen Gaziantep Gazişehir, taraftarların da katılımı ile şampiyonluk kutlaması yaptı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda yapılan coşkulu kutlamaya; Adalet Bakan’ı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep GazişehirFK Başkanı Adil  Konukoğlu, milletvekilleri, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Şehir turu yaparak stada gelen oyuncular tek tek çağırılarak taraftarları selamladı.

Gaziantep’in hak ettiği şampiyonluğu aldığını ifade eden Adalet Bakanı Gül, "Bu başarıyı sağlayan hocamızı, futbolcularımızı tüm emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. Gaziantep, Süper Lig’e çok iyi gelmiştir. Bu sezon da en heyecanlı en sürpriz takımı olacaktır. Bu şampiyonlukta en büyük katkısı olan Gaziantepliler'e teşekkür ederim” dedi.

Gaziantep GazişehirFK Başkanı Adil Konukoğlu ise, “Sevgili Gaziantepliler, zaman zaman sizi üzmüş olabiliriz. Bundan dolayı hepinizden özür dileriz. Ben, buradan, bana destek olan aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadılar, sen bu işi yaparsın dediler. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kutlama törenine katılanlarla birlikte şampiyonluk kupası kaldırılarak, bayraklar ve meşalelerle Süper Lig sevinci yaşandı. Kırmızı- siyahlılar ve taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar Ece Seçkin konseri ile eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
- Taraftarlar ve meşale yakılması
- Futbolcuların selamlaması
- Futbolcuların dansı
- Abdulhamit Gül'ün konuşması
- Adil Konukoğlu'nun konuşması
- Kupanın kaldırılması
- Konser verilmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-)
GÖRÜNTÜ BOYUTU:  428MB

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328