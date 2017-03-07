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Gaziantepsporlu Wallace Reis: "Hakemin 2 hatasıyla yenildik"

SPOR Toto Süper Lig ekibi Gaziantepspor’un savunma oyuncusu Wallace Reis, deplasmanda oynadıkları Bursaspor maçında hakemlerin 2 hatası yüzünden mağlup olduklarını söyledi. Bu hafta sahalarında oynayacakları Kasımpaşa...

Gaziantepsporlu Wallace Reis: "Hakemin 2 hatasıyla yenildik"
SPOR Toto Süper Lig ekibi Gaziantepspor’un savunma oyuncusu Wallace Reis, deplasmanda oynadıkları Bursaspor maçında hakemlerin 2 hatası yüzünden mağlup olduklarını söyledi.
Bu hafta sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini vurgulayan Reis, antrenmandan önce açıklamalarda bulundu. Brezilyalı defans oyuncusu, Kasımpaşa karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını belirtirken şunları söyledi:
"Bursaspor maçında oyun tamamen kendi kontrolümüz altındaydı. Topa sahip olan bizdik. Oyunu istediğimiz gibi götürüyorduk. Fakat hakemin Gaziantep gibi büyük bir şehrin kaderini belirleyecek 2 hatasıyla maçı kaybettik. Kasımpaşa maçının bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kasımpaşa’nın eksik yanlarını analiz etmemiz gerekiyor. Bir şekilde kendimizi çok iyi hazırlamamız gerekiyor. İnşallah hafta sonu seyircimizin de desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılırız."

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