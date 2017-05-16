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Gaziantepspor Teknik Direktörü Uygun: "3 maçı da kazanmak istiyoruz"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalma mücadelesi verdiklerini ve kalan 3 maçlarını da kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonu geçiren ve ligde kalması mucizelere bağlı olan Gaziantepspor,...

Gaziantepspor Teknik Direktörü Uygun: "3 maçı da kazanmak istiyoruz"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalma mücadelesi verdiklerini ve kalan 3 maçlarını da kazanmayı hedeflediklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonu geçiren ve ligde kalması mucizelere bağlı olan Gaziantepspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor. Celal Doğan Tesislerinde yapılan antrenman öncesi konuşan teknik direktör Bülent Uygun, ligin bitmesine kalan 3 haftadaki maçların tamamını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.
Beşiktaş'ın dün oynanan Bursaspor karşılaşmasından galip ayrılmasıyla ligde kalma şanslarının sürdüğünü vurgulayan Uygun, şöyle konuştu: "Beşiktaş, Bursaspor'u yenince bizim tabi kümede kalma şansımızın devam ettiğini görebiliyoruz. Bursaspor da bulunduğu durum itibariyle zor günler geçiriyor ve onlarda mağlup oldular. Şu anda matematiksel olarak kümede kalma şansımızın bulunduğu ortada. Bizim için kalan 3 maç var ve biz bu maçlardan alacağımız 9 puan için sahada olacağız. Kazanmak için sahadayız; bu arzuyu, bu isteği her zaman göstermek zorundayız. Taşıdığımız forma bu şehrin kutsal forması ve bu bizim için değerli. Alınacak her bir puan hem federasyon anlamında takımımıza katkı sağlayacak hem taraftarımıza moral verecektir. Rizespor da bizimle aynı sendromu yaşıyorlar, birçok sıkıntı ile boğuşuyorlar. Dolayısı ile zor bir maç bizi bekliyor, hafta sonunda bir nevi derbimiz var. Allah'ın izniyle inşallah kazanan taraf oluruz."
"HAYALİM ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK TAKIM ÇALIŞTIRMAK"
Lig sonunda kendisiyle ilgili durumun da netlik kazanacağını ve hedefinde şampiyonluğa oynayan bir takımı çalıştırmak olduğunu da dile getiren Bülent Uygun, "Benim hayalim Anadolu'da şampiyon olabilecek bir takım çalıştırmak. Ya da Ortadoğu'dan gelen teklifleri değerlendireceğim. Türk hocalarına Avrupa'dan talep gelmesi zor. Sezon sonuna kadar buradayım. Sezon sonunda da Gaziantepspor ile ilgili planlamayı yaparak anlatılması gerekenleri anlatacağım. Sezon sonunda da kendim için karar vereceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Futbolcuların sahaya çıkması
- Futbolcuların ısınma hareketleri
- Bülent Uygun'un konuşması
- Futbolcuların top çalışmaları
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: Ahmet ÖZER / GAZİANTEP,()

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