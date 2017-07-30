Gaziantepspor kongresi ertelendi

Spor Toto Süper Lig'den 27 yıl aradan sonra TFF 1'inci Lig'e düşen Gaziantepspor'da, bugün yapılması planlanan Olağan Genel Kurul, yeterli delege toplanamadığı için gerçekleştirilemedi.

TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Gaziantepspor'da Olağan Genel Kurulu için delegeler Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda bir araya geldi. İbrahim Kızıl'ın istifasının ardından boşalan başkanlık görevine Hasan Şahin ve Mutlu Özpineci aday oldu. 1554 delegesi bulunan takımın kongresi için salona 200 civarında katıldı. Kongrenin yapılması için yeterli olan 778 üye sayısı sağlanamadığı için kongre 6 Ağustos tarihine ertelendi.

Takımın başkan adayları Hasan Şahin ve Mutlu Özpineci, Gaziantepspor için ortak karar almayı planlayıp yeniden yükselişi için çalışma yapacaklarını anlattı. Bu arada kongre için stadyuma gelen 'Çılgın Sedat' ismiyle bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu da taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kongre salona ve katılımcılar

- Başkan adayı Mutlu Özpinecinin pasta kesmesi

- Özpineci'nin konuşlası

-- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- ()