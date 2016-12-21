Gaziantepspor-Kırklarelispor 2-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, ()

STAT: Kamil Ocak

HAKEMLER: Murat Özcan (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Erten (xx)- Şenol (xxx), Emre Nefiz (xx), Doğanay (xx), Orkan (xx), Putsila (xx)(Dk.74 Oktay x), Kisliak (xx), İlhan Parlak (xx), Rajtoral (xx)(Dk.46 Alpay x), İlker Günaslan (xxx), Kolar (xx)(Dk.65 Mota x)

KIRKLARELİSPOR: Oğuzhan (xx)- Davut (xx), Soner (xx), Muhammed Kalço (xx)(Dk. 74 Engin x), Enis (xx)(Dk. 74 Nazif x), Ahmet Baykal (xx), Barış Bakır (xxx)(Dk.57 Sedat x), Serkan Çalık (xx), Cemal (xx), Ahmet Devret (xx), Ahmet Şahbaz (xx)

GOLLER: Dk.29 Rajtoral, Dk.71 İlhan (Gaziantepspor)

SARI KART: Dk.48.Oğuzhan, Dk.78 Soner, Dk.81 Cemal (Kırklarelispor)

KIRMIZI KART: Dk.54 Alpay (Gaziantepspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası’nda Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği ve yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti.

15'inci dakikada gelişen ev sahibi ekibin atağında rakiplerinden sıyrılarak topa sert vuran Orkan'ın şutunu kaleci Oğuzhan çıkardı.

22'nci dakikada ceza sahası önünde ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Orkan'ın vuruşunu kaleci Oğuzhan bir kez daha kurtardı.

29'uncu dakikada ani gelişen Gaziantepspor atağında ceza sahası önünde Orkan'ın pasıyla buluşan Rajtoral topla birlikte ceza sahasına girdi. Oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

54'üncü dakikada Kırklarelispor'un geliştirdiği kontratakta Ahmet Baykal'ı düşüren Alpay, kırmızı kart gördü. Pozisyonun ardından serbest vuruşu kullanan Barış'ın vuruşu az farkla auta çıktı.

71'inci dakikada topla birlikte ceza alanı içerisine giren Doğanay savunma oyuncuları tarafından düşürülünce hakem murat Özcan penaltı noktasını gösterdi. İlhan'ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 2-0

Mücadele ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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