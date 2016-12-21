Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Gaziantepspor-Kırklarelispor 2-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () STAT: Kamil Ocak HAKEMLER: Murat Özcan (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx) GAZİANTEPSPOR: Erten (xx)- Şenol (xxx), Emre Nefiz (xx), Doğanay (xx), Orkan (xx), Putsila (xx)(Dk.74 Oktay x), Kisliak (xx), İlhan...

Gaziantepspor-Kırklarelispor 2-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, ()

STAT: Kamil Ocak

HAKEMLER: Murat Özcan (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Erten (xx)- Şenol (xxx), Emre Nefiz (xx), Doğanay (xx), Orkan (xx), Putsila (xx)(Dk.74 Oktay x), Kisliak (xx), İlhan Parlak (xx), Rajtoral (xx)(Dk.46 Alpay x), İlker Günaslan (xxx), Kolar (xx)(Dk.65 Mota x)

KIRKLARELİSPOR: Oğuzhan (xx)- Davut (xx), Soner (xx), Muhammed Kalço (xx)(Dk. 74 Engin x), Enis (xx)(Dk. 74 Nazif x), Ahmet Baykal (xx), Barış Bakır (xxx)(Dk.57 Sedat x), Serkan Çalık (xx), Cemal (xx), Ahmet Devret (xx), Ahmet Şahbaz (xx)

GOLLER: Dk.29 Rajtoral, Dk.71 İlhan (Gaziantepspor)

SARI KART: Dk.48.Oğuzhan, Dk.78 Soner, Dk.81 Cemal (Kırklarelispor)

KIRMIZI KART: Dk.54 Alpay (Gaziantepspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası’nda Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği ve yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti.

15'inci dakikada gelişen ev sahibi ekibin atağında rakiplerinden sıyrılarak topa sert vuran Orkan'ın şutunu kaleci Oğuzhan çıkardı.

22'nci dakikada ceza sahası önünde ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Orkan'ın vuruşunu kaleci Oğuzhan bir kez daha kurtardı.

29'uncu dakikada ani gelişen Gaziantepspor atağında ceza sahası önünde Orkan'ın pasıyla buluşan Rajtoral topla birlikte ceza sahasına girdi. Oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

54'üncü dakikada Kırklarelispor'un geliştirdiği kontratakta Ahmet Baykal'ı düşüren Alpay, kırmızı kart gördü. Pozisyonun ardından serbest vuruşu kullanan Barış'ın vuruşu az farkla auta çıktı.

71'inci dakikada topla birlikte ceza alanı içerisine giren Doğanay savunma oyuncuları tarafından düşürülünce hakem murat Özcan penaltı noktasını gösterdi. İlhan'ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 2-0
Mücadele ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55