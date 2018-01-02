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Gaziantepspor için destek mitingi yapıldı

SÜPER Lig’de 27 yıl mücadele eden ve geçtiğimiz sezon küme düştükten sonra maddi sıkıntılara giren Gaziantepspor, için destek mitingi düzenlendi. Kulüp Başkanı Huzeyfe Durmaz, futbolcular ve yüzlerce taraftar toplanarak kentin Gaziantepspor'a...

Gaziantepspor için destek mitingi yapıldı
SÜPER Lig’de 27 yıl mücadele eden ve geçtiğimiz sezon küme düştükten sonra maddi sıkıntılara giren Gaziantepspor, için destek mitingi düzenlendi. Kulüp Başkanı Huzeyfe Durmaz, futbolcular ve yüzlerce taraftar toplanarak kentin Gaziantepspor'a sahip çıkmasını istedi.
Geçtiğimiz sezon 27 yıl aradan sonra Süper Lig'den düşen ve maddi sıkıntılarla boğuşan Gaziantepspor, TFF 1'inci Lig'de de arka arkaya aldı mağlubiyetler nedeniyle ligde son sıraya yerleşti. Kulüp Başkanı Huzeyfe Durmaz, kentteki yöneticilerin ve işadamlarının takıma sahip çıkması için sık sık çağrılar yaptı. Son günlerde sosyal medyada çıkan haberlerle kulübün kapatılacağı ve anahtarının Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim edileceği iddia edildi. Bugün yönetim kurulunun çağrısıyla yüzlerce taraftar valilik binası yakınındaki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak, kulübün düştüğü durumu protesto etti.
Huzeyfe Durmaz, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuların katıldığı mitinginde taraftarlar sloganlar atarak kent yöneticilerinin takıma sahip çıkmasını istedi. Takımın borçları yüzünden transfer yasağı olduğu söyleyen taraftarlar, iş adamlarının borcu kapatması için destek vermesini istedi.
Meydanda açıklama yapan Durmaz, takımın kapatılmayacağını duyurarak şöyle konuştu:
"Gaziantepspor kapanmıyor, buna kimsenin gücü yetmez. 1969 yılında kurulan bir kulübü kimse kapatamaz. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Burada toplanmamızın amacı Gaziantep ile Gaziantepspor'u tek bilek, tek yürek olarak bir araya getirmektir. Kulübü çok büyük bir borç içinde devraldık. Sadece yönetim kurulu üyelerinin bu yükün altından kalkamayacağı herkes tarafından bilinmektedir. Gaziantepspor'a bizim yönetim kurulumuz dışında kimse sahip çıkmadı. Kulübü kapatma gibi bir niyetimiz yok fakat maddi ve manevi açıdan desteğe ihtiyacımız var. Amacımız camiayı yeniden bir araya getirmek. Yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapmaktayız. Kapanma gibi bir şey yoktur. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var."
Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan taraftarlar dağıldı.

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Başkanın açıklamaları
-Elyasa'nın açıklamaları
-Detay

 

 

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