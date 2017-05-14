Gaziantepspor-Galatasaray Notları

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, ()

TRİBÜNLERDE BOŞLUK

Gaziantepspor ile Galatasaray mücadelesinde Gaziantep Stadyumu'nda tribünlerin bazı bölümlerinde boşluklar olduğu görüldü. Kale arkasındaki misafir takım tribünü ise çevre iller ile Adana, Antalya, Mersin, Niğde, Osmaniye ve Eskişehir gibi kentlerden gelen Galatasaraylı taraftarlar duldurdu.

TRAFİK KURALLARINA DİKKAT ÇEKTİLER

Ev sahibi Gaziantepspor takımı, sahaya üzerinde, "Uyduğumuz her trafik kuralı birbirimize olan saygının ifadesidir" yazılı pankartla çıktı.

62'NCİ KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'de 62'nci kez karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın, Gaziantepspor ile oynadığı lig maçlarında 37'ye 11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 14 maçta ise eşitlik bozulmadı. Karşılaşmalarda Galatasaray 98, Gaziantepspor ise 46 defa fileleri havalandırdı.

GAZİANTEPSPOR SON 10 MAÇTAN 1'İNİ KAZANDI

Süper Lig'de kalma umutlarını azaltan Gaziantepspor, sahasında Galatasaray'la oynadığı son 10 maçtan sadece birini kazanabildi. Kırmızı siyahlılar, Galatasaray'ı son olarak geçen sezonun ikinci yarısında Gaziantep'te 2-0 mağlup etti, 2'sinde berabere kaldı, 7'sinde de yenildi. İki takım arasında en son Süper Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

GAZİANTEP'TE 31'İNCİ MAÇ

Gaziantespor, sahasında Galatasarayla daha önce 31 defa karşı karşıya geldi. Galatasaray 16 kez galip gelirken Gaziantepspor ise 7 maçı kazandı. 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Galatasaray 42, Gaziantepspor ise 26 gol attı.

GALATASARAY 17 FUTBOLCUYLA GELDİ

Gaziantepspor deplasmanına sarı kırmızılı ekip 17 futbolcuyla geldi.

GALATASARAY'DA 5 SAKAT 1 CEZALI

Galatasaray'da, sakatlıkları bulunan Lionel Carole, Yasin Öztekin, Hakan Balta, Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda ile kırmızı kart cezalısı Tolga Ciğerci, Gaziantepspor maçı kadrosunda yer almadı.

GAZİANTEPSPOR'DA 2 EKSİK

Çek milli takımında da forma giyen Frantisek Reajtoral'ın ölümüyle de pisokolojik çöküntü yaşayan Gaziantepspor, Galatasaray karşılaşmasına 2 eksik oyuncuyla çıktı. Kırmızı siyahlı takımda sakatlığı süren Muhammet Demir ile sarı kart cezası bulunan kaptan Abdullah Elyasa Süme forma giyemedi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOK

Gaziantepspor ile Galatasaray arasındaki müsabakada saha içi ve dışında yoğun önlem aldı. Stadyuma gelen araçlar kontrol noktalarında arandıktan sonra içeri alındı, stat içi ve dışında 1000 polis memuru görev yaptı. Ev sahibi Gaziantepspor yönetimi ile özel güvenlik şirketi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle karşılaşmada özel güvenlik görevlisi görev almadı.