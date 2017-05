Gaziantepspor - Galatasaray maçının ardından

Gaziantepspor Teknik Direktörü Uygun: "Üzgünüz"

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: "Fenerbahçe'yi geçmek istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 2-1 kazandıkları Gaziantepspor maçından sonra şunları söyledi:

"FENERBAHÇE'Yİ GEÇMEK İSTİYORUZ"

"Mücadele ettiğimiz, acı çektiğimiz maçtı. İki güzel gol, fark yarattı. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek ve Fenerbahçe'nin önünde bitirmek istiyoruz. Gaziantepspor deplasmanını unutup haftaya karşılaşacağımız Osmanlıspor maçına odaklanacağız. Karşılaşmada takımım bireysel yetenekler ön plana çıktı. Mücadele ettiğimiz, acı çektiğimiz maçtı. Çünkü Türkiye ligi bu şekilde oynanıyor. Özellikle deplasmandaki maçlar acı çekmeden kazanılmıyor. Yani Türkiye ligindeki realite bu. Oyuncularım ellerinden gelen her şeyi verdi. En önemli nokta buydu. Tabi Gaziantepspor'un da bir kaç gol şansı vardı ama bireysel yeteneklerimiz ön plana çıktı. İki güzel gol, fark yarattı. Ama bu maçı bir an önce unutmamız lazım. Osmanlı maçına 4 gün içerisinde çıkacağız. Maçtan sonra oyuncularımla direk bu konuyu konuştum. Bu maçı bir an önce unutup Osmanlı maçına odaklanmamız lazım. Osmanlı, çok tehlikeli bir takım. Çok tehlikeli bir takımla oynayacağız. Cuma günü bu galibiyeti tekrar teyit etmemiz gerekiyor. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek ve Fenerbahçe'nin önünde bitirmek istiyoruz. Bunu yapmak için süre gelen galibiyete ihtiyacımız var."

Tudor, hakemlerle ilgili sorulan soruya ise, "Genelde hakemlerle ilgili konuşmam. Çok konuşmadım bu zamana kadar. Yöneticimiz son maçtan sonra hakemlerle ilgili konuştu" diye yanıtladı. Tudor, karşılaşmanın 63'üncü dakikasında Eren ile değişiklik yapıp Podolski'yi çıkarmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Değişiklikle ilgili çok özel bir durum yok. Sonuçta yedekte oturan oyuncunun daha faydalı olacağını düşündüm, o yüzden değiştirdim. Podolski ile yaptığımız konuşma çok fazla pas alamadığıyla ilgiliydi." Tudor, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile ilgili bir soruya ise, "Bu zamana kadar başkanımız destek veren bir görüntü sergiledi. Sonuçta hepimizin hedefimiz aynı. Tabi sene planlaması şimdiden konulmaşa başladı. Sadece seneye değil, başkanımız ilk günden beri yanımızda" dedi.

Tudor, son olarak uzun süre ilk 18'de yer almayan Sinan'a Gaziantep maçında ilk 11'de şans vermesini ise şöyle değerlendirdi:

"Sinan'ın çok büyük bir potansiyeli var. Son dönemde davranışını değiştirdi. Yani antrenmana yaklaşımını kastediyorum. İki, üç hafta sonra kafasında pozitif olarak bir şeyler değişti. Yasin'in yaşadığı bir sakatlık var. O yüzden tercih hakkımı Sinan'dan yana kullandım. Bu hakkı kötü kullandığımı da düşünmüyorum."

UYGUN: "ÜZGÜNÜZ"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, çok arzuladıkları karşılaşmadan galip ayrılamadıkları için üzgün olduklarını ifade ederken şöyle konuştu:

"Mücadeleye devam edeceğiz. Maçı izleyenler keyif almıştır. Taraflı, tarafsız Gaziantepspor'un kaçırdığı gollere baktığımız zaman yüzde yüz birçok gol pozisyonuna girdik. Maalesef atamadık. Tabi kazanma adına mücadele ettik. Kazanmayı çok çok istiyorduk. Benim inandığımın üçte birine insanlar inansaydı, bu işi çok önceden başardığımızı görürdük. Hakem Hüseyin Göçek bütün taktir haklarını rakibe kullandı. Onları da tebrik ediyorum. Eleştirmiyorum demeyeceğim, eleştiriyorum. Ama gencecik Doğanay'ıydı, Orkan'ıydı, sahada kazanma adına bu kadar zor süre içerisinde; hatta bu yolda takım arkadaşının ölmesine rağmen mücadelesini verip mücadelesine devam etti. Yapacak çok fazla bir şey yok. Bu mücadeleye devam edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açıklamalar

HABER: MÜCAHİT YOLCU - KAMERA: EYYÜP BURUN - GAZİANTEP /